全台唯一！台北漢來推《魔獸世界》主題房 客製主機免費玩

台北漢來與「暴雪娛樂」聯袂推出期間限定的「台北漢來X魔獸世界：至暗之夜」全台唯一魔獸主題房，雙人入住18，999元。(台北漢來大飯店提供)

「台北漢來X魔獸世界：至暗之夜」住房專案首創電玩世界新沉浸式體驗，業者結合經典遊戲元素，將《魔獸世界》的虛擬房間重現於現實世界。(台北漢來大飯店提供)

「台北漢來X魔獸世界：至暗之夜」專案房客可獲贈魔獸獨家紀念禮品，再享3000元客房餐飲金，玩家在房内享用餐點把握暢玩遊戲的時光。(台北漢來大飯店提供)

「台北漢來X魔獸世界：至暗之夜」聯名主題套房附贈高人氣的「島語」Buffet早餐，房客可暢食豐盛自助餐。(台北漢來大飯店提供)

入住《魔獸世界》聯名主題套房的玩家可享「貴賓軒」行政酒廊禮遇及Happy Hour暢飲時光,體驗遊戲及奢華飯店的完美結合。(台北漢來大飯店提供)★中時新聞網關心您:喝酒過量,有礙健康!酒後不開車,安全有保障

魔獸聯名主題房邀請知名電腦改裝職人Mark’s Fabrication打造全球唯一《魔獸世界》薩拉塔斯．黑暗帝國主機，玩家可在住宿期間暢玩遊戲。(台北漢來大飯店提供)

魔獸迷要衝一波，台北漢來大飯店與全球著名的大型多人線上角色扮演遊戲《魔獸世界®》合作，打造全台唯一魔獸主題房，業者結合經典遊戲元素將《魔獸世界》的虛擬房間重現於現實世界，更邀請電腦改裝職人獨家創作全球唯一的《魔獸世界》客製化「薩拉塔斯 黑暗帝國主機」，入住還能獲贈魔獸獨家的豐富紀念品、3000元客房餐飲金，還有高人氣的「島語」餐廳自助早餐。

飯店透過跨界聯名搶攻旅宿商機已是常態，今年以來飯店業者聯名對象跨界到電玩，包括台南禧榕軒大飯店聯名《RO仙境傳說》推主題房、台北六福萬怡酒店與「舊遊戲時代」聯名舉辦《2021穿越時空-懷舊電玩展》，皆為飯店帶動話題與住房率。

受到許多名人青睞的台北漢來大飯店，首創check in飯店如同住進遊戲世界的新沉浸式體驗，台北漢來與「暴雪娛樂」合作推出期間限定的「台北漢來X魔獸世界：至暗之夜」聯名主題套房，將遊戲內「打造家園」的概念首次帶入現實。業者精心規劃將18坪套房空間以石磚壁貼、復古家具和艾澤拉斯世界地毯，營造充滿《魔獸世界》氛圍的迎賓客廳，玩家可以動手替換經典遊戲角色壁畫、象徵部落與聯盟旗幟的床褥用品，彷彿真實體驗「房屋系統」可自由裝飾的特色，充滿互動及客制化的巧思，滿足每位魔獸迷對强檔聯名的期待。

台北漢來大飯店表示本次聯名除了在豪華套房佈置裝潢上傾注全力打造《魔獸世界》的臨場感，住房專案也準備了豐富的玩家專屬入住禮，包含每房《魔獸世界》皮皮玩偶2隻、《至暗之夜》紀念海報2張、主題房紀念毛巾2條及盥洗包1個、《魔獸世界》30天遊戲時間卡2張，還有風靡全台的「島語」自助式早餐，入住期間還享有3000元客房餐飲金，玩家可在房内享用餐點把握暢玩遊戲時光，專案也包含了「貴賓軒」行政酒廊禮遇及Happy Hour暢飲時光。從「島語」早餐到3000元客房餐飲金，再到行政酒廊暢飲時光，專案玩家免出飯店也不怕挨餓，可待在房內盡情沉浸於電玩世界。如果想休息舒展筋骨，玩家可免費體驗飯店休憩設施，同時享受遊戲電玩及奢華飯店放鬆的賓至如歸。

為提供玩家更獨特的體驗感受，「暴雪娛樂」特別邀請台灣知名電腦改裝職人Mark’s Fabrication，打造全球唯一、高達60公分的《魔獸世界》客製化「薩拉塔斯．黑暗帝國主機」，玩家可在住宿期間暢玩資料片《至暗之夜》的全新體驗內容與房屋系統；參與「暴雪娛樂」社群活動還有機會帶走這台收藏級藝術主機。《台北漢來X魔獸世界：至暗之夜》聯名住房專案，即日起至2026年2月1日限量供應，雙人入住18,999元。

