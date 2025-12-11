全台唯一！台北漢來推《魔獸世界》主題房 抽收藏級藝術主機
記者李鴻典／台北報導
台北漢來大飯店與全球著名的大型多人線上角色扮演遊戲《魔獸世界®》合作打造全台唯一魔獸主題房，即日起至2026年2月1日與暴雪娛樂聯袂推出《台北漢來✖魔獸世界：至暗之夜》聯名住房專案，雙人入住只要18,999元，不只結合經典遊戲元素將《魔獸世界》的虛擬房間重現於現實世界，更邀知名電腦改裝職人Mark’s Fabrication獨家創作全球唯一的《魔獸世界》客製化「薩拉塔斯．黑暗帝國主機」，入住還能獲得魔獸獨家的豐富紀念禮品、3,000元客房餐飲金讓玩家在房内無限暢玩遊戲。
台北漢來大飯店首創check in飯店如同住進遊戲世界的新沉浸式體驗，台北漢來與暴雪娛樂合作推出期間限定的《台北漢來✖魔獸世界：至暗之夜》聯名主題套房，將遊戲內「打造家園」的概念首次帶入現實，精心規劃將18坪套房空間以石磚壁貼、復古家具和艾澤拉斯世界地毯，營造充滿《魔獸世界》氛圍的迎賓客廳，玩家可以動手替換經典遊戲角色壁畫、象徵部落與聯盟旗幟的床褥用品，彷彿真實體驗「房屋系統」可自由裝飾的特色，充滿互動及客制化的滿足魔獸迷對强檔聯名期待。
聯名除在豪華套房佈置裝潢上傾注全力打造，也準備豐富的玩家專屬入住禮，包含每房《魔獸世界》皮皮玩偶二隻、《至暗之夜》紀念海報二張、主題房紀念毛巾二條及盥洗包一個、《魔獸世界》30天遊戲時間卡二張、風靡全台的島語Buffet自助早餐、入住期間享3,000元客房餐飲金在房内享用餐點把握暢玩遊戲時刻、貴賓軒行政酒廊禮遇及Happy Hour暢飲時光、體驗飯店國際俱樂部休憩設施。
暴雪娛樂特邀台灣知名電腦改裝職人Mark’s Fabrication，打造全球唯一、高達60公分的《魔獸世界》客製化「薩拉塔斯．黑暗帝國主機」，玩家可以在住宿期間暢玩資料片《至暗之夜》的全新體驗內容與房屋系統，參與暴雪娛樂社群活動還有機會帶走這台收藏級藝術主機。
瀚寓酒店坐落於台北信義區核心地段，今年 12 月 31 日晚間，於弈夢紅樓推出「跨年之夜限定派對」，從晚上10點30分開始，一路狂歡到隔日2026年1月1日凌晨1點，每位 3,200元起+10%。活動提供 18 天生啤酒、水果雞尾酒無限暢飲，並設有現場調酒區，提供精選特調飲品，並推出多款最適合搭酒的暖心餐食，包含香蔥炒飯、風味麵點、炸物拼盤、中式熱炒、中西甜點與熱湯等，全數無限供應。無論是好友歡聚、戀人倒數，或與家人共享年度最後時光，都能在瀚寓酒店以美酒與美饌迎接 2026，同時近距離欣賞台北 101 綻放夜空的跨年絕美煙火。
台北文華東方酒店「文華Café」(Café Un Deux Trois) 以精緻高品質自助餐聞名，深受台北城中饕客喜愛，於入冬之際推出全新午間主餐，主廚盧奕翔汲取冬季的柔暖香韻為靈感，嚴選龍蝦與和牛等頂級食材，佐以法式經典醬汁中的溫潤酒香，添入栗子、野菇或果香等刻畫季節旬味景緻，以匠心廚藝凝聚季節風味，詮釋冬季味蕾的精緻午間食光。
即日起週一至週四「平日午間饗．吃．吧」每位1,580元+10%起，推出美饌包含有「北海道干貝松露野菇燉飯」、「爐烤波爾多式圓鱈佐白酒檸檬醬汁」與「薑蔥炒波士頓龍蝦及爐烤日本F1和牛紐約客佐百里香醬汁」。週五至週日「週末午間鮮．吃．吧」每位2,680元+10%起，主餐選擇包含有「香煎臺灣金目鱸魚」、「炙烤宜蘭究好豬戰斧」與「爐烤日本F1和牛紐約客」。
隨冬季氣息漸濃，港都的海風與空氣逐漸轉冷，位於THE AMNIS然一酒店三樓的Ukai-tei Kaohsiung推出全新時令菜單，以「冬之溫度」為主題：鐵板燒以溫度遞進展開料理劇場；西餐以澄清與慢煨描繪歐陸冬景；懷石則以極簡本味，呈現冬季食材的沉著純粹。本季選用鱈場蟹、烏骨雞、烏魚子、北海道生蠔、和牛、澎湖烏賊等冬季盛產食材，透過低溫熟成、藥膳萃取、慢煨與炭火香氣，凝縮冬季特有的深度風味，成為今冬高雄精緻餐飲體驗的亮點。同時，Ukai-tei Kaohsiung宣布由難波海（Kai Namba）出任新任行政主廚，為本季鐵板燒與西餐注入全新語彙。
迎接 2026 農曆新春，JR東日本大飯店台北凱華樓中華料理端出「御選馬年・開運年菜外帶」，以飯店級手藝陪伴消費者在家圍爐。此次年菜由擁有近 40 年資歷的楊德興主廚領軍，以「好運開年、圍爐團圓」為題，甄選海陸上乘食材，搭配主廚獨門手路菜，設計適合 6 至8 人共享的澎湃菜色。即日起預訂至 1 月 20 日止，享早鳥優惠 9,999 元（原價 10,999 元），讓年夜飯也能吃出頂級飯店的儀式感。
迎接馬年春節，礁溪寒沐酒店自12月22日至2026年2月7日止，推出「馬躍迎春」年菜外賣，六款福氣佳餚每道880元起，以及年菜套組8,888元，於2026年1月20日前預訂享9折優惠。另外，宴會廳於2026年2月16日除夕夜推出圍爐中式饗宴搭配現場抽獎活動，每桌15,800元+10%起，最低六人即可開桌，賓客有機會獲得一泊二食住宿券、湯屋券以及自助餐券等豐厚獎品。初一至初五「走春回娘家」，10人桌菜起桌價每桌20,800元+10%，加贈蛋黃酥一盒，從居家團圓菜、除夕夜饗宴到新春聚餐，一應俱全，春節團聚共享美味。
迎接2026農曆新年團圓到來，福容大飯店桃園機場捷運A8店也以「馬馳四海迎祥瑞」為主題，推出2026年菜外帶專案，從十人共享的六道年菜套裝組，主打常溫上桌、一步到位外；單點年菜選項亦多達15道，從拼盤到糕點，從傳統中式到國際風味，滿足各種家庭預算、需求與喜好。另外，飯店感謝購買，不但訂購套裝組或單筆消費滿一萬享好禮加贈。12月底前訂購套裝組、再加贈牛肉麵禮盒組。
每年的年末總是令人期待，而今年冬天，理想大地渡假飯店將以五大節慶亮點，打造一場從12月中一路延續到元旦的東海岸儀式感假期。從高CP值的指定日住房專案、節慶限定美食饗宴，到水岸有聲日音樂市集再度登場；從報佳音、遊船、天使遊行的聖誕兩日慶典，到原舞鼓聲與煙火倒數的跨年之夜，最後以一株「元旦樹苗」迎接新年生機。這不僅是渡假，而是一場真正屬於旅人的歲末儀式。
冷颼颼的冬天最適合泡湯了！台灣高鐵公司即日起推出高鐵假期「搭高鐵．泡湯趣」限定專案，精選北中南多處人氣湯泉，從宜蘭礁溪、台北北投、苗栗泰安、南投，到台南關子嶺、高雄六龜寶來、屏東四重溪等溫泉勝地，輕鬆搭乘高鐵，就能遠離城市喧囂，在天然湯泉中享受最暖和的冬日。高鐵假期「搭高鐵．泡湯趣」專案產品包含有專人導覽「高鐵＋遊程」的豐富行或「高鐵＋飯店」的自由行。
今年大地酒店每個月策劃一場文學講座，廣受文化愛好者及旅客歡迎。2025年12月19日（星期五）晚上八點至十點，酒店特別邀第60屆金鐘獎「生活風格節目主持人獎」得主─詹慶齡，於北投大地酒店光陰部落藏書閣與讀者相聚，分享她以走訪臺灣獨立書店與文化現場為基礎所創作的著作《島讀臺灣》，帶領聽眾重新凝視這片土地的故事與閱讀的溫度。
「光耀基隆．點亮港灣｜基隆400系列活動」以國際城市的視角重新定義節慶光景。以「光、藝術、節慶」為語言，打造一條具文化敘事的港灣光帶，呈現基隆「流動、世界性、有愛」的城市精神。全球人氣 IP MR. SHARK 鯊魚先生首度成為基隆點燈主角，以「Love & Peace」貫穿港區光景。從「豐饒海洋」意象到基隆的城市符號，以完整光影路徑呈現港都四百年的國際視野與文化底蘊。
為鼓勵國內烘焙年輕學子展現技藝與創造力，大倉久和大飯店舉辦2025「薑餅屋創意大賽」，提供全台高中職與大專院校烘焙科系學生專門技術競技與夢想起航的平台，本次競賽吸引來自全國各地烘焙科系優秀學生踴躍報名。經過飯店烘焙團隊嚴謹審核，共有11組優秀隊伍脫穎而出，以熱情與專業技術，將對未來的想像化作一座座精緻動人的夢想薑餅屋，大倉久和除了提供豐厚獎金與餐券鼓勵學生創作之外，第一名的同學還能獲得優先錄取資格，畢業即就業，讓夢想與熱情得以延續。
三立新聞網提醒您：
喝酒不開車、開車不喝酒！
未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！
更多三立新聞網報導
用亞尼克威士忌巧克力生乳捲乾杯？Popeyes × Jack Daniel’s跨界套餐
2025歲末送禮「我LINE給你」 LINE禮物推Jo Malone London快閃體驗
LINE錢包在這裡！一卡通iPASS MONEY APP限時高回饋 快拿1500元大禮包
GD權志龍愛貓ZOA攜手CASETiFY聯名 超萌周邊一次看、獨家吊飾粉絲快搶
其他人也在看
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 3 小時前 ・ 6
昔被台灣封殺4年！金像獎影帝「擺地攤求生」遭警驅趕：沒人敢用我
梁家輝是香港影壇的大咖影帝，曾參演過許多經典作品，其中成名代表作《垂簾聽政》中飾演咸豐皇帝，更在1984年一舉奪下香港金像獎影帝。日前他接受大陸節目「見非凡」專訪，回顧成名與低潮，坦言曾因被封殺而無戲可拍，甚至不得不擺地攤維持生計。他強調：「演員沒有爛角色，只有爛戲。」三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 98
好天氣要沒了！全台凍3天「恐跌破10度」最冷時段曝 雨下最猛地區出爐
中央氣象署表示，今（10）日受到東北季風減弱影響，水氣逐漸減少。台北一早就出了太陽，暫別濕冷天氣讓人神清氣爽。未來天氣狀況，也持續受到關注；對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，強冷空氣這天南下，且有增強為大陸冷氣團的趨勢，「這時間」最冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
小禎罕公開小7歲男友真面目！41歲生日甜吻放閃
女星小禎（胡盈禎）今年9月被周刊爆料與神似日本球星大谷翔平的男子走在一起，隨後她大方在限時動態認愛，「謝謝大家對Alan跟我的關心和祝福…這是一段美好且令人期待的發展」。而她9日迎來41歲生日，男友Alan的真面目也罕見公開，兩人的幸福模樣立刻引來網友一片祝福。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 6
19歲就當媽！李千娜再婚黃尚禾「罕曬全家福照」 一家五口全曝光
李千娜出道18年，昨（6）日晚間在台北國際會議中心（TICC）舉辦首次大型個唱「入戲」，邀請女兒顧穎擔任嘉賓，母女倆相互凝視、眼眶泛淚，首度同台飆唱令人動容。活動結束後，她特地釋出一家5口的溫馨合照，包括丈夫黃尚禾、大兒子、女兒顧穎與次子全員現身力挺，畫面幸福感滿溢。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 27
棒球》「問題大於話題」 曹錦輝赴中國打球機會渺茫
中國城市棒球聯賽（CPB）明年1月立春聯賽開打，日前傳出林益全和曹錦輝將赴對岸發展，如今林益全確定加盟上海正大龍，曹錦輝則因身分特殊又牽涉敏感的政治議題，「問題大於話題」，明年打立春聯賽的機會非常低。44歲的曹錦輝在2009年涉及「黑象事件」遭兄弟象開除，同時中職聯盟宣布永不錄用，2014年他赴澳洲自由時報 ・ 22 小時前 ・ 27
入冬最強冷空氣報到！鄭明典點出1現象「快速降溫」 恐冷到這天
鄭明典在臉書發文分享氣象署的地面天氣圖指出，位於右側的冷高壓偏北出海，將為台灣帶來較強的東北季風，水氣增多但氣溫下降幅度有限；而左側1054百帕的強勢高壓則沿著青藏高原移動，預期將帶來「快速降溫」的乾冷空氣，使氣溫轉變更加劇烈。此外，鄭明典也提到，預報員在台...CTWANT ・ 1 小時前 ・ 3
請假新制2026元旦上路！ 全勤獎金按比例扣、未逾10天禁予不利處分
勞工請假規則於12月9日公告修正，自明（2026）年1月1日施行。本次修正條文為第7條、第9條，並增訂9-1條。其中，最受矚目的是為避免雇主利用全勤奬金制度，對勞工請普通傷病假而扣發其全數之全勤奬金，造成勞工請病假而有不利益之恐懼，其全勤奬金僅得按請普通傷病假日數依比...CTWANT ・ 6 小時前 ・ 12
恢復台灣邦交？宏都拉斯大選開票99% 親中總統急跳腳
即時中心／林韋慈報導根據路透社報導，宏都拉斯大選計票至9日完成99.40%，國家黨（National Party）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）以最高得票數宣布當選；自由黨（Liberal Party）候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）則位居第二；執政的自由重建黨（LIBRE）候選人蒙卡達（Rixi Moncada）則以19.29%敬陪末座。民視 ・ 22 小時前 ・ 209
余天自爆「罹患癌症」 已經開刀切除：跟李亞萍分房了
胡瓜11日找來余天、余祥銓父子、黃西田等人一起為公益演唱會「鑽石舞台」宣傳。余天久違現身，他近年其實已經半退休，不願意再上主持，也不願意再表演，一切都是因為聽到做公益，「我就完全不問價碼了！隨便他們開。」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前 ・ 29
女兒哭喊屁股癢！年輕媽擦完藥挖出「4條蟯蟲」籲：這事不要做
一名年輕媽媽近日分享，女兒睡前哭喊「屁股癢」，幫忙擦藥膏也不見好，仔細一看竟發現爬出「3~4隻白色物體」，近看驚覺是蟯蟲，不禁感嘆「貼屁股是真的有它道理」。對此，她也呼籲家長一定要注意孩子的衛生，「這件事」千萬不要做。鏡報 ・ 2 小時前 ・ 2
新款「皮蛇疫苗」2劑最高1萬8！各縣市補助一次看
帶狀皰疹疫苗是預防帶狀皰疹最好的方法，目前帶狀皰疹疫苗單針就要價最高5000元，新款基因合成疫苗「欣剋疹」單劑最高要價9000元！對此，近期不少地方政府已著手對弱勢及高風險族群民眾，提供帶狀疱疹接種免費或定額補助。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 14
強尼戴普戴300日圓扭蛋「玉米筍戒指」爆紅！價格飆漲20倍 設計師：正在討論再販
好萊塢巨星強尼戴普（Johnny Depp）不久前赴日參加「2025 東京動漫展」（Tokyo Comic Con 2025），卻沒想到有眼尖的網友發現，強尼戴普左手小指上配戴了一枚造型相當特殊的戒指，近看竟然是一根「玉米筍」。經過網友的比對發現，這並不是什麼昂貴的名牌飾品，而是日本扭蛋品牌 Brightlink 在 2021 年 7 月推出的「玉米婚約戒指」（コーン約指輪）系列玩具，轉蛋售價僅需 300 日圓（約新台幣 60 元）。強尼戴普配戴的正是其中一款「玉米筍」造型戒指，所以在曝光後網路上拍賣的價格居然飆漲了數十倍，原設計者也非常驚訝。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 4 小時前 ・ 1
朱孝天被踢出F4！律師曝1關鍵「玩崩了」：被捨棄也是剛好
F4睽違多年合體推出新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，由言承旭、吳建豪、周渝民攜手阿信與周杰倫合作，象徵經典男子團體再度集結。然而成員朱孝天缺席，引發粉絲熱議，甚至讓多年來團體內部相處的裂痕再次浮上檯面。有律師就分析朱孝天「玩崩」關鍵，就是他高估自己的重要性。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 39
國台辦被問到結巴！學者揭他戳破國民黨騙局
[NOWnews今日新聞]中國國台辦發言人陳斌華昨（10）日抨擊台灣禁止小紅書是「反民主」，遭台灣記者提問：「中國也需要翻牆才能用臉書，您怎麼看？中國是否會開放一般民眾使用臉書？」對此，加拿大約克大學...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前 ・ 162
週末迎入冬最強冷空氣 下週又將回溫...網看傻：短袖什麼時候收？
週末迎入冬最強冷空氣 下週又將回溫...網看傻：短袖什麼時候收？EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 3
憶球迷最痛「黑象事件」！中込伸強調認罪為「這原因」坦言確有組頭暴力脅迫
體育中心／綜合報導前兄弟象日籍投手及總教練中込伸，因在2009年涉入打假球事件遭檢調約談並認罪遭判處有期徒刑1年8個月，緩刑4年，不過他在返日之後卻又改口「只是為了要回日本而認罪」。近期中込伸在接受日媒《Full-Count》採訪時，再度重申當初在台灣認罪是為了家人「如果要在棒球和家人之間選一個，那當然是家人。」更表明「只要放下自尊，什麼都做得下去。」FTV Sports ・ 6 小時前 ・ 36
南韓太扯！謬稱「中國台灣」竟又貿易刁難 外交部次長出面回應了
即時中心／高睿鴻報導迫於中國的壓力，國際社會時常傳出，有國家刻意、或不經意矮化台灣主權地位之情事。最近南韓推出的「電子入境卡（E-Arrival Card）」，就因系統將台灣標註為「中國台灣CHINA（TAIWAN）」，引發我國輿論譁然；後續更傳出，我國外交部已數次向韓方表達關切、要求更正，但目前卻仍不為所動。而針對外交部亞東太平洋司昨（9）日表態，「已全面重新檢視與韓政府的關係」，外交部次長陳明祺今（10）日也回應了。民視 ・ 1 天前 ・ 363
二代健保補充保費改革惹議 年領逾2萬即課2.11%
衛福部擬修健保法，將年累計超過2萬元的利息、股利、租金等收入納入補充保費課徵範圍，稅率2.11%，引發小資族、大戶強烈反彈！存股達人建議採分級課稅，專家也呼籲政府加強溝通，說明健保面臨龐大的財務缺口，改革才有共識。TVBS新聞網 ・ 18 小時前 ・ 127
是送分題還是送命題？「這檔」大量漲停後慘爆39萬殺量…股價慘挫半根 旺宏、力積電跟著崩
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今（10）日台股加權指數收28,400.73點，漲218.13點，漲幅0.77%，觀察今日盤後個股成交量前五名，華邦電（2344）因近日股價...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 7