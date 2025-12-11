全台唯一！台北漢來推《魔獸世界》主題房 抽收藏級藝術主機

記者李鴻典／台北報導

台北漢來大飯店與全球著名的大型多人線上角色扮演遊戲《魔獸世界®》合作打造全台唯一魔獸主題房，即日起至2026年2月1日與暴雪娛樂聯袂推出《台北漢來✖魔獸世界：至暗之夜》聯名住房專案，雙人入住只要18,999元，不只結合經典遊戲元素將《魔獸世界》的虛擬房間重現於現實世界，更邀知名電腦改裝職人Mark’s Fabrication獨家創作全球唯一的《魔獸世界》客製化「薩拉塔斯．黑暗帝國主機」，入住還能獲得魔獸獨家的豐富紀念禮品、3,000元客房餐飲金讓玩家在房内無限暢玩遊戲。

廣告 廣告

入住獲得魔獸獨家紀念禮品，再享3,000元客房餐飲金在房内無限暢玩遊戲。（圖／飯店旅宿業者提供）

台北漢來大飯店首創check in飯店如同住進遊戲世界的新沉浸式體驗，台北漢來與暴雪娛樂合作推出期間限定的《台北漢來✖魔獸世界：至暗之夜》聯名主題套房，將遊戲內「打造家園」的概念首次帶入現實，精心規劃將18坪套房空間以石磚壁貼、復古家具和艾澤拉斯世界地毯，營造充滿《魔獸世界》氛圍的迎賓客廳，玩家可以動手替換經典遊戲角色壁畫、象徵部落與聯盟旗幟的床褥用品，彷彿真實體驗「房屋系統」可自由裝飾的特色，充滿互動及客制化的滿足魔獸迷對强檔聯名期待。

台北漢來大飯店自即日起至2026年2月1日與暴雪娛樂聯袂推出《台北漢來✖魔獸世界：至暗之夜》全台唯一魔獸主題房。（圖／飯店旅宿業者提供）

聯名除在豪華套房佈置裝潢上傾注全力打造，也準備豐富的玩家專屬入住禮，包含每房《魔獸世界》皮皮玩偶二隻、《至暗之夜》紀念海報二張、主題房紀念毛巾二條及盥洗包一個、《魔獸世界》30天遊戲時間卡二張、風靡全台的島語Buffet自助早餐、入住期間享3,000元客房餐飲金在房内享用餐點把握暢玩遊戲時刻、貴賓軒行政酒廊禮遇及Happy Hour暢飲時光、體驗飯店國際俱樂部休憩設施。

台北漢來大飯店將《魔獸世界》的虛擬房間重現於現實世界。（圖／飯店旅宿業者提供）

入住《魔獸世界》聯名主題套房的玩家尊享貴賓軒行政酒廊禮遇及Happy Hour暢飲時光。（圖／飯店旅宿業者提供）

暴雪娛樂特邀台灣知名電腦改裝職人Mark’s Fabrication，打造全球唯一、高達60公分的《魔獸世界》客製化「薩拉塔斯．黑暗帝國主機」，玩家可以在住宿期間暢玩資料片《至暗之夜》的全新體驗內容與房屋系統，參與暴雪娛樂社群活動還有機會帶走這台收藏級藝術主機。

聯名主題房邀知名電腦改裝職人Mark’s Fabrication打造全球唯一《魔獸世界》薩拉塔斯．黑暗帝國主機。（圖／飯店旅宿業者提供）

瀚寓酒店坐落於台北信義區核心地段，今年 12 月 31 日晚間，於弈夢紅樓推出「跨年之夜限定派對」，從晚上10點30分開始，一路狂歡到隔日2026年1月1日凌晨1點，每位 3,200元起+10%。活動提供 18 天生啤酒、水果雞尾酒無限暢飲，並設有現場調酒區，提供精選特調飲品，並推出多款最適合搭酒的暖心餐食，包含香蔥炒飯、風味麵點、炸物拼盤、中式熱炒、中西甜點與熱湯等，全數無限供應。無論是好友歡聚、戀人倒數，或與家人共享年度最後時光，都能在瀚寓酒店以美酒與美饌迎接 2026，同時近距離欣賞台北 101 綻放夜空的跨年絕美煙火。

瀚寓酒店於弈夢紅樓推出「跨年之夜限定派對」，生啤調酒暢飲、搭酒美饌無限享用，每位3,200元起+10%。（圖／飯店旅宿業者提供）

台北文華東方酒店「文華Café」(Café Un Deux Trois) 以精緻高品質自助餐聞名，深受台北城中饕客喜愛，於入冬之際推出全新午間主餐，主廚盧奕翔汲取冬季的柔暖香韻為靈感，嚴選龍蝦與和牛等頂級食材，佐以法式經典醬汁中的溫潤酒香，添入栗子、野菇或果香等刻畫季節旬味景緻，以匠心廚藝凝聚季節風味，詮釋冬季味蕾的精緻午間食光。

文華Café「平日午間饗．吃．吧」活力健康沙拉吧選用於室內生產的高品質水耕蔬菜與一系列精選開胃的冷肉盤。（圖／飯店旅宿業者提供）

即日起週一至週四「平日午間饗．吃．吧」每位1,580元+10%起，推出美饌包含有「北海道干貝松露野菇燉飯」、「爐烤波爾多式圓鱈佐白酒檸檬醬汁」與「薑蔥炒波士頓龍蝦及爐烤日本F1和牛紐約客佐百里香醬汁」。週五至週日「週末午間鮮．吃．吧」每位2,680元+10%起，主餐選擇包含有「香煎臺灣金目鱸魚」、「炙烤宜蘭究好豬戰斧」與「爐烤日本F1和牛紐約客」。

文華Café「週末午間鮮．吃．吧」海鮮餐檯暢快享用多款嚴選季節海鮮。（圖／飯店旅宿業者提供）

隨冬季氣息漸濃，港都的海風與空氣逐漸轉冷，位於THE AMNIS然一酒店三樓的Ukai-tei Kaohsiung推出全新時令菜單，以「冬之溫度」為主題：鐵板燒以溫度遞進展開料理劇場；西餐以澄清與慢煨描繪歐陸冬景；懷石則以極簡本味，呈現冬季食材的沉著純粹。本季選用鱈場蟹、烏骨雞、烏魚子、北海道生蠔、和牛、澎湖烏賊等冬季盛產食材，透過低溫熟成、藥膳萃取、慢煨與炭火香氣，凝縮冬季特有的深度風味，成為今冬高雄精緻餐飲體驗的亮點。同時，Ukai-tei Kaohsiung宣布由難波海（Kai Namba）出任新任行政主廚，為本季鐵板燒與西餐注入全新語彙。

Ukai-tei Kaohsiung冬季菜單全新登場，以「冬之溫度」詮釋食材成熟期的濃厚底蘊。（圖／飯店旅宿業者提供）

迎接 2026 農曆新春，JR東日本大飯店台北凱華樓中華料理端出「御選馬年・開運年菜外帶」，以飯店級手藝陪伴消費者在家圍爐。此次年菜由擁有近 40 年資歷的楊德興主廚領軍，以「好運開年、圍爐團圓」為題，甄選海陸上乘食材，搭配主廚獨門手路菜，設計適合 6 至8 人共享的澎湃菜色。即日起預訂至 1 月 20 日止，享早鳥優惠 9,999 元（原價 10,999 元），讓年夜飯也能吃出頂級飯店的儀式感。

JR東日本大飯店台北凱華樓端出「御選馬年・開運年菜外帶」早鳥優惠9,999元。（圖／飯店旅宿業者提供）

迎接馬年春節，礁溪寒沐酒店自12月22日至2026年2月7日止，推出「馬躍迎春」年菜外賣，六款福氣佳餚每道880元起，以及年菜套組8,888元，於2026年1月20日前預訂享9折優惠。另外，宴會廳於2026年2月16日除夕夜推出圍爐中式饗宴搭配現場抽獎活動，每桌15,800元+10%起，最低六人即可開桌，賓客有機會獲得一泊二食住宿券、湯屋券以及自助餐券等豐厚獎品。初一至初五「走春回娘家」，10人桌菜起桌價每桌20,800元+10%，加贈蛋黃酥一盒，從居家團圓菜、除夕夜饗宴到新春聚餐，一應俱全，春節團聚共享美味。

礁溪寒沐酒店「馬躍迎春年菜組」，整組五道經典菜色，優惠價8,888元。（圖／飯店旅宿業者提供）

迎接2026農曆新年團圓到來，福容大飯店桃園機場捷運A8店也以「馬馳四海迎祥瑞」為主題，推出2026年菜外帶專案，從十人共享的六道年菜套裝組，主打常溫上桌、一步到位外；單點年菜選項亦多達15道，從拼盤到糕點，從傳統中式到國際風味，滿足各種家庭預算、需求與喜好。另外，飯店感謝購買，不但訂購套裝組或單筆消費滿一萬享好禮加贈。12月底前訂購套裝組、再加贈牛肉麵禮盒組。

福容桃園機捷A8店2026六道年菜外帶套裝組(十人份)，12月底前享早鳥禮回饋加贈。（圖／飯店旅宿業者提供）

每年的年末總是令人期待，而今年冬天，理想大地渡假飯店將以五大節慶亮點，打造一場從12月中一路延續到元旦的東海岸儀式感假期。從高CP值的指定日住房專案、節慶限定美食饗宴，到水岸有聲日音樂市集再度登場；從報佳音、遊船、天使遊行的聖誕兩日慶典，到原舞鼓聲與煙火倒數的跨年之夜，最後以一株「元旦樹苗」迎接新年生機。這不僅是渡假，而是一場真正屬於旅人的歲末儀式。

理想大地將於聖誕節打造成一場節慶劇場，讓住客不只是觀看，更是參與其中。（圖／飯店旅宿業者提供）

冷颼颼的冬天最適合泡湯了！台灣高鐵公司即日起推出高鐵假期「搭高鐵．泡湯趣」限定專案，精選北中南多處人氣湯泉，從宜蘭礁溪、台北北投、苗栗泰安、南投，到台南關子嶺、高雄六龜寶來、屏東四重溪等溫泉勝地，輕鬆搭乘高鐵，就能遠離城市喧囂，在天然湯泉中享受最暖和的冬日。高鐵假期「搭高鐵．泡湯趣」專案產品包含有專人導覽「高鐵＋遊程」的豐富行或「高鐵＋飯店」的自由行。

台灣高鐵公司即日起推出高鐵假期「搭高鐵．泡湯趣」限定專案。（圖／台灣高鐵提供）

今年大地酒店每個月策劃一場文學講座，廣受文化愛好者及旅客歡迎。2025年12月19日（星期五）晚上八點至十點，酒店特別邀第60屆金鐘獎「生活風格節目主持人獎」得主─詹慶齡，於北投大地酒店光陰部落藏書閣與讀者相聚，分享她以走訪臺灣獨立書店與文化現場為基礎所創作的著作《島讀臺灣》，帶領聽眾重新凝視這片土地的故事與閱讀的溫度。

講座地點選在大地酒店最具盛名打卡勝地「光陰部落藏書閣」。（圖／飯店旅宿業者提供）

「光耀基隆．點亮港灣｜基隆400系列活動」以國際城市的視角重新定義節慶光景。以「光、藝術、節慶」為語言，打造一條具文化敘事的港灣光帶，呈現基隆「流動、世界性、有愛」的城市精神。全球人氣 IP MR. SHARK 鯊魚先生首度成為基隆點燈主角，以「Love & Peace」貫穿港區光景。從「豐饒海洋」意象到基隆的城市符號，以完整光影路徑呈現港都四百年的國際視野與文化底蘊。

《光耀基隆．點亮港灣》以愛與和平映照基隆四百年的城市願景。（圖／基隆市文化觀光局提供）

為鼓勵國內烘焙年輕學子展現技藝與創造力，大倉久和大飯店舉辦2025「薑餅屋創意大賽」，提供全台高中職與大專院校烘焙科系學生專門技術競技與夢想起航的平台，本次競賽吸引來自全國各地烘焙科系優秀學生踴躍報名。經過飯店烘焙團隊嚴謹審核，共有11組優秀隊伍脫穎而出，以熱情與專業技術，將對未來的想像化作一座座精緻動人的夢想薑餅屋，大倉久和除了提供豐厚獎金與餐券鼓勵學生創作之外，第一名的同學還能獲得優先錄取資格，畢業即就業，讓夢想與熱情得以延續。

大倉久和大飯店舉辦2025「薑餅屋創意大賽」。（圖／飯店旅宿業者提供）

三立新聞網提醒您：

喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

更多三立新聞網報導

用亞尼克威士忌巧克力生乳捲乾杯？Popeyes × Jack Daniel’s跨界套餐

2025歲末送禮「我LINE給你」 LINE禮物推Jo Malone London快閃體驗

LINE錢包在這裡！一卡通iPASS MONEY APP限時高回饋 快拿1500元大禮包

GD權志龍愛貓ZOA攜手CASETiFY聯名 超萌周邊一次看、獨家吊飾粉絲快搶

