全台唯一四頂金帽夫妻主廚聯手打造 家味香年菜熱食外帶開放預訂

10人份熱食年菜外帶

美食中心/綜合報導

以道地客家手藝聞名、榮獲四頂 FDA 金帽獎肯定的家味香客家廚房，今年春節再度推出全新「2026年菜熱食外帶套餐」，由金帽主廚團隊親自設計與烹調，延續精緻手藝與節慶儀式感，讓經典客家年味不只留在餐廳，更能走入每一個家庭的年夜飯桌。

年菜組合由行政主廚詹志強與徐穎晨共同規劃，提供兩種份量選擇，包括6人份與10人份套餐，全套熱食現做、即取即享，不需解凍、不必加熱，適合現代家庭減輕備餐負擔，同時保有節日的豐盛與圍爐的溫度。無論是小家庭聚會，或是三代同堂的熱鬧團圓，都能找到適合的一桌好菜。

廣告 廣告

全台唯一四頂金帽獎雙主廚

本次年菜主打「客家手路菜＆節慶寓意」，將家味香招牌料理與過年文化融合，設計出多道象徵吉祥富貴的菜色。其中包括象徵圓滿與豐收的「客家黃金塔」、鹹香夠味的「冠軍客家小炒」，以及多道深受顧客喜愛的經典客家料理，皆由主廚團隊手工烹製，從選材、備料到火候控制，每一道菜都吃得出用心與客家職人精神。

家味香客家廚房指出，此次年菜不僅講究美味與便利，更延續品牌對「家」與「團圓」的價值觀，期望透過熱食現做的方式，讓消費者一取回家即可上桌，不必費力備料，也能完整呈現一桌應景年菜的澎湃與誠意。6人份套餐適合精緻享用，10人份則更加氣派澎湃，適合企業尾牙、孝親敬老、親友齊聚等多元場景，讓年節款待面子裡子都兼顧。

經典必吃客家料理

行政主廚徐穎晨也分享，越來越多家庭選擇年菜外帶，代表的不只是生活型態的改變，更是對陪伴與溫度的重視。「我們希望用廚藝分擔年節的忙碌，讓媽媽們可以真正放年假，也讓家庭回到團聚本質，留下更多彼此相處的時光。」作為兩屆金帽獎得主，同時也是少數站上國際榮譽舞台的客家女主廚，徐穎晨始終以柔中帶剛的客家女性精神投入料理，把家的味道做出感動，也做出口碑。

家味香提醒，年菜外帶服務即日起開放預訂，所有餐點皆為熱食現做，建議提早預約，以保留理想取餐時段。年節期間皆可預約自取，無論您在哪一天想團圓，都有金帽主廚為您準備好的一桌好菜。2026年，就讓家味香的金牌年菜，為您的春節餐桌添上一份熱騰騰的幸福與團圓。