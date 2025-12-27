全台唯一奧運級計時系統 台中自由車場首度亮相

國手及國家隊教練測試電動起跑架。（記者楊文琳翻攝）

記者楊文琳／台中報導

台中自由車場為國內重要自由車比賽場地，去年成功爭取中央補助兩千五百萬元，市府自籌兩千五百萬元，總經費五千萬元，針對場地設施與訓練支援系統進行全面升級。施工期間由運動局長游志祥親自前往現場視察工程成果，預計今年底前完竣，將成為全台唯一引進國際級計時計分系統的自由車場地。

游局長表示，市長盧秀燕上任後非常重視自由車運動發展，此次優化提升賽事執行效能與選手訓練品質為核心，其中最受選手及教練期待的，是全台首度引進、符合奧運等級的計時計分高科技終點攝影系統，並整合專業晶片培訓系統，可即時、精準紀錄選手於各訓練階段與比賽過程中的成績數據；另同步汰換舊有電視牆，改設超過五百吋的ＬＥＤ全採電子螢幕，並檢修賽道平整度及外圍欄杆更新，同時導入水療機設備與更新空調系統，強化選手賽後恢復與整體訓練環境，讓場地機能更臻安全完善。

另外，游局長邀集國家級自由車知名教練徐瑞德，與亞運國手康世峰等選手至現場共同確認場地使用狀況，目前已進入測試階段，希望最後調整達成優化自由車場的目標，期盼透過完善的運動環境，培育國家優秀自由車運動人才。徐教練分享，能在這樣安全、舒適又專業的環境中反覆練習，是累積實力最重要的基礎，對許多正在為全國賽、國際賽努力的選手而言，這樣的設備，是向夢想更近一步。