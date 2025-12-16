全台唯一季節限定風景 虎尾糖廠製糖開跑來追五分車

虎尾糖廠製糖期開工，與會來賓為藤山號五分車揭牌。(記者黃淑莉攝)

〔記者黃淑莉／雲林報導〕台糖虎尾糖廠114/115年期製糖今(16)日開工，除空氣中瀰漫甜甜蔗香，還有全台唯一的五分車載甘蔗穿梭街道季節限定風景，歡迎大家來虎尾追五分車。

今日開工由經濟部次長賴建信、台糖公司董事長吳明昌、雲林縣副縣長謝淑亞、雲林縣議長黃凱、立委劉建國及日本台灣交流協會所長奧正史等人共同焚香祈求「糖廠媽」保佑製糖工作順利，並一起拋蔗，接著五分車鳴笛象徵開工。

吳明昌指出，虎尾糖廠已有118年，是全台唯一仍以五分車運蔗，也是國內僅存2座甘蔗製糖廠之一，並獲得產銷履歷及清真認證，從原料到成品全程可溯源，生產的土本二砂糖風味獨特，尤其三溫糖、黑糖糖漿及甘蔗糖漿都獲消費者好評，今年還推出限量新品黃金砂糖，蔗香更濃郁。

虎尾糖廠表示，這期製糖工作預計在明年4月初結束，因氣候穩定、雨水量足，今年甘蔗收成增加，預計採收24萬噸，較去年增加約1.5萬公噸，約可產製2.1萬公噸的本土二砂糖。

賴建信說，虎尾糖廠歷史悠久，生產的二砂、三溫糖都受肯定，水利署也投資11億元辦理虎尾潮工程，預計2027年全部完工，屆時周邊景觀大幅改善，帶動虎尾生活環境及觀光提升。

奧正史表示，虎尾糖廠116年前支撐著台灣和日本產業和經濟發展，戰後持續支持台灣經濟成長，現在還生產優質二砂糖、三溫糖，廠內還保留很多與日本有關的歷史建築，希望更多來台灣觀光的日本朋友多來虎尾糖廠參訪，他也會在不發胖的範圍內多吃台糖的糖。

劉建國說，虎尾有百年糖廠，加上中央斥資11億元虎尾潮工程即將完工，未來虎尾是傳產、歷史、文化及教育最棒的場域。

虎尾糖廠114/115年期製糖開工，與會貴賓拋蔗象徵開工。(記者黃淑莉攝)

虎尾糖廠製糖開工，糖廠煙囪飄散甜甜的蔗香，且有全台唯一的五分車運蔗景觀。(記者黃淑莉攝)

虎尾糖廠開工可見五分車運蔗穿梭街道。(記者黃淑莉攝)

