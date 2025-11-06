全台唯一寶石珊瑚媽祖遭竊！警12小時內逮2嫌 上千萬珠寶全追回

寶石珊瑚媽祖廟「進安宮」遭竊，警方12小時內逮2名犯嫌，失竊物品全數追回。 圖：翻攝自臉書

[Newtalk新聞] 宜蘭南方澳的全台唯一寶石珊瑚媽祖廟「進安宮」昨日遭竊，男子從三樓空氣窗潛入，一口氣盜走「珊瑚媽祖」神像上的黃金項鍊與高價珊瑚飾品，警方展開追查並於12小時內在台北和台中逮捕35歲陳姓主嫌及27歲陳姓共犯，失竊物品均已成功追回。

進安宮上千萬飾品遭竊，蘇澳分局與宜縣警局刑事警察大隊成立專案小組，經過比對監視器鎖定涉案車輛，並掌握2名陳姓犯嫌身分，昨日下午在台北逮捕35歲陳姓主嫌，並在其女友租屋處樓梯間夾層起獲裝在塑膠袋內的失竊物品，晚間於台中逮獲27歲陳姓共犯。

陳姓主嫌遭逮後供稱，因投資失利，一時興起才與認識3年多的同夥行竊。警方尚在釐清案情，全案將依刑法加重竊盜罪嫌移送宜蘭地方檢察署偵辦。

此次進安宮失竊物品，包括五鳳冠上兩顆重達120克拉的深桃紅珊瑚珠、鱉頭金鎖、珊瑚串珠及披肩下的四時如意串飾等，總價值近3千萬元。廟方得知失竊物品尋回，第一時間表示，感謝各界關心，進安宮遭竊，經警方努力不懈配飾全數追回，竊賊也已找到，謝謝大家的關心。

