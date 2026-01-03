全台唯一 屏東旅遊復康巴士受歡迎

屏縣府推動旅遊復康巴士，提供從家門一路接送至旅遊景點的無障礙交通服務，廣受好評。（記者毛莉翻攝）

屏東縣政府推動旅遊復康巴士，廣受身心障礙者好評；包含陪同者在內，近三年載客人次已近六千五百次，平均一年逾二千人次使用，成為全台唯一提供身障旅遊服務的縣市。

承接旅遊復康巴士營運的莘翊居家護理所長吳昀瑾表示，一一二年至一一四年累計服務身障者及陪同者近六千五百人次，幾乎兩天就有一團出遊，使用率非常高。

身障旅客賴孟華表示，與朋友搭乘旅遊復康巴士出遊，才發現生活有了更多可能。身障旅客王淑娟也說，旅遊復康巴士不需為停車與接送問題煩惱，也減輕家人負擔，讓朋友間相約更輕鬆。

旅遊復康巴士司機葉佳璋分享，開車只是基本功，更重要的是在旅途中隨時回應旅客需求，有人想多拍照、有人偏好靜態行程，也有人臨時需要找無障礙廁所或用餐地點，都會想辦法調整。

縣府傳播處表示，目前縣內有三輛旅遊復康巴士，社會處自去年起新增一輛無障礙露營拖車，未來可以串聯更多無障礙友善景點與多元旅遊型態。

社會處說，旅遊復康巴士採預約制，身心障礙者可於出發前三至三天前提出申請，行程起點須為屏東縣境內，目的地不限縣市，只要車輛可達旅遊景點或場所皆可規畫。