全台唯一海牛學校校長魏清水辭世 好友讚：海牛文化之父

「海牛學校」校長魏清水（右）引導海牛載遊客，到潮間帶認識養蚵文化。本報資料照片

創辦全台唯一海牛學校並自任「校長」的魏清水，本月3日下午病故，好友和曾參加海牛學校活動的民眾紛紛上網悼念，稱讚他是台灣海牛及海牛運蚵的文化保存者及傳承重要推手，堪稱台灣海牛文化之父。

魏清水的兒子在父親個人臉書寫道，去年12月初魏清水因腎臟功能狀況不佳到二林基督教醫院就醫，檢查找到致病源頭轉至彰化基督教醫院治療，後續檢查顯示「腹膜多顆腫瘤附著、肝腎功能衰退及水腦狀態」，身體各項指標持續惡化，於昨（3日）下午3點13分安然辭世，「在此懇請大家放下心中一切負面的念想，為家父誠心祈福，願他能減輕病痛、無罣無礙，平靜地走完生命的最後一段路」。

回顧魏清水個人臉書，去年12月15日晚間他貼圖文留言，「昨日接待台灣世界展望會嘉義中心與阿里山中心的家長與孩子們，天氣雖冷，大家都很參與其中。」可見即使身體不舒服，魏清水仍從事海牛旅遊活動，堅持到最後一刻才再度入院治療。

驅使黃牛拉車到潮間帶運蚵是彰化沿海鄉鎮蚵農的工作模式，農耕機械化逐漸取代黃牛，魏清水早年到北部工作，民國90年返鄉找頭路，不捨童年記憶的海牛退場，請教耆老海牛飼養等相關技術，即成立海牛車隊，1人1牛開始經營海牛潮間帶旅遊，後來響應社區總體營造，以海牛文化營造社區特色，歷經反國光石化運動、漁業署和彰化區漁會舉辦系列活動，海牛旅遊聲名大噪。

漁民看見商機競相仿效成立海牛車隊，魏清水堅持理想，「海牛車隊為了延續文化而成立，若談賺錢，我早就不做；沒有文化扎根，大家都會做不下去。」魏清水曾表示，2016年他申請海牛文化為無形文化資產，獲彰化縣文資審議委員會通過，海牛車隊產業昇華為文化產業。

魏清水推動海牛文化過程非一路順暢，同行競爭、海牛學校搬家、新冠疫情衝擊、明星海牛阿尼和小賀去年病死，魏清水始終不放棄推廣海牛文化，如今離世，朋友留言稱讚他「很敢作夢」，感謝他大推海牛文化「讓芳苑鄉被看見」，祝福他功德圓滿「從此自在旅遊」。

