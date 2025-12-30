全台唯一 淡水運動中心設戶外高爾夫推桿場

新北市淡水國民運動中心歷經105天封館整修後，將於民國115年1月5日以全新風貌回歸，當月5至11日試營運全館免費體驗，優化改裝後的體適能中心擴大至約300坪，同時新增7間團課教室及器械皮拉提斯專區，此外，將原頂樓空間活化再利用，打造全台首座設於國民運動中心的戶外高爾夫推桿練習場。

體育局表示，淡水國民運動中心是北海岸與大淡水生活圈重要的運動樞紐，本次整修最受期待的亮點之一，是將原頂樓空間活化再利用，打造全台首座設於國民運動中心的戶外高爾夫推桿練習場，場地用高擬真人工草皮鋪設，平整安全、視野開闊，初次接觸高爾夫的民眾、希望練習短桿手感的球友皆能輕鬆使用。

另外，綜合球館可彈性規畫羽球、籃球及匹克球等運動，滿足不同族群需求；新增7間團課空間並引入深受民眾喜愛的器械皮拉提斯，引導市民以更有效率的方式訓練肌力、核心與穩定度，歡迎民眾走進場館體驗升級後的嶄新環境。

各類運動課程也全新規畫，包含器械課程、肌力訓練、功能性訓練、球類活動、親子與銀髮友善課程等，不同族群皆可找到適合的訓練方式，讓淡水國民運動中心成為兼具多元運動、健康促進與生活享受的城市運動基地。

體育局補充，淡水國民運動中心以「專業動線、舒適環境、多元運動」為升級核心，期待陪伴更多市民建立規律運動習慣，讓運動自然融入日常，成為北海岸最日常的健康風景。

試營運期間購買課程享85折，體適能與游泳一對一課程9折，購買季卡贈10張VIP券、月卡贈3張VIP券；中心正式開幕後自1月12日至1月18日，購買體適能及游泳一對一課程、團體課程可享95折優惠。更多課程、設施與活動資訊，可至淡水國民運動中心官方網站及粉絲專頁查詢。