全台唯一港味年節就在中央公園 2026香港年宵2/18高雄登場

「2026香港年宵在高雄」活動邁入第4年，歷年皆吸引大批民眾參與。 圖：高雄市行國處/提供

[Newtalk新聞] 「2026香港年宵在高雄」將於2月18日(大年初二)至2月20日(大年初四)於中央公園熱鬧登場，由高雄市政府攜手台灣香港協會共同舉辦，活動邁入第4年，歷年皆吸引大批民眾參與，已成為高雄春節期間重要的多元文化交流盛事。今年活動結合市集、音樂演出、藝術展覽、足球工作坊與文化講座等豐富內容，邀請市民與全台民眾共襄盛舉，春節連假期間走入香港年節文化，體驗高雄限定、港味十足的節慶氛圍。

高雄長期重視多元文化交流，透過持續舉辦香港年宵活動，不僅讓在台港人能在高雄感受熟悉的年節氛圍，也促進台灣民眾對香港文化的認識與理解，活動期間每天下午1點至晚上8點，集結來自全台各地的香港朋友，帶來多款道地香港街頭美食與特色手作，包括復刻重現的沙翁、臘腸卷，以及多樣港式家常料理與文創商品；舞台演出方面，邀請April四月、魔王四重奏及鄭烺炘等團隊演出，透過歌唱與弦樂呈現不同年代的香港音樂風貌，營造熱鬧溫馨的香港街頭音樂氛圍。

今年活動亦特別規劃親子足球工作坊，打造氣墊足球場，讓親子在互動闖關中體驗足球樂趣，同時認識香港足球文化。文化藝術方面，邀請香港藝術家林卓珈與多位藝術家進行跨界聯合創作，透過講座與導覽，帶領民眾深入理解作品內涵及背後的文化脈絡，展現多元香港文化。

「2026香港年宵在高雄」活動有過年常玩的遊戲。 圖：高雄市行國處/提供

「2026香港年宵在高雄」邀請香港藝術家進行跨界聯合創作，透過講座與導覽展現多元香港文化。 圖：高雄市行國處/提供