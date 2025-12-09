全台唯一獲獎！ 股王信驊獲頒GSA最佳財務管理半導體公司獎

信驊獲GSA全球半導體聯盟頒發最佳財務管理半導體公司獎。資料照



台股股王、遠端伺服器管理晶片廠信驊在 2025 年全球半導體聯盟（GSA）頒獎典禮榮獲2025年「最佳財務管理半導體公司獎（Best Financially Managed Semiconductor Company Award）」（年營收十億美元以下公司組別）。這是信驊首次獲得全球半導體聯盟所頒發財務管理類獎項，也是2025年唯一臺灣企業榮獲GSA頒發獎項，對信驊科技之領導力、執行力以及整體財務表現高度認可。

GSA是全球半導體產業中最具影響力的組織之一，自 1996 年起每年舉辦GSA Global Award，

GSA最佳財務管理半導體公司獎項針對公開之半導體企業進行全面性財務和營運績效評估，綜合分析了公司成長率、盈利能力、現金流和資本回報率等多項財務指標。

信驊2025年前三季，每股獲利72.23 元，前十月累計營收 73.72 億元，已超越2024年全年營收預期，創造歷史新高。

信驊董事長林鴻明表示，深感榮幸能獲得 GSA 頒發的『最佳財務管理半導體公司獎』。 信驊始終致力於追求永續成長，今年年底信驊亦將完成信驊科技與酷博樂公司分割，未來將各自聚焦核心領域，持續致力於技術創新與穩健企業經營，為員工、股東及合作夥伴創造最大價值。

