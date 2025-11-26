全台唯一玩具總動員耶誕燈海4大打卡點！台北101耶誕奇幻樂園馬戲團超好拍
文／景點+ Rhoda整理報導
耶誕將至，台北101今年特別攜手迪士尼，以經典動畫《玩具總動員》為主題打造全新耶誕燈飾，於台北101周邊呈現4大夢幻打卡點，為台北夜空注入滿滿節慶驚喜。同時，台北101購物中心四樓都會廣場也將化身為「耶誕奇幻樂園」，以奇幻馬戲團為靈感，營造出充滿樂趣與互動體驗的節慶場景。
全台唯一迪士尼皮克斯《玩具總動員》耶誕燈飾亮相！（圖／景點+ 張盈盈）
台北101與迪士尼皮克斯經典動畫電影《玩具總動員》合作打造全台獨家耶誕節慶燈飾，用光與影編織出屬於大小朋友的童趣世界。
（圖／台北101）
即日起至2026年3月8日，經典角色胡迪、巴斯光年、三眼怪與一眾夥伴的四大主題造景現身台北101，化身繽紛璀璨的光影主角，帶領顧客重返玩具世界的奇幻冒險，一同感受耶誕節的溫馨歡樂，迎接充滿希望與夢想的2026年。
（圖／景點+ 張盈盈，以下同）
細數台北101與迪士尼皮克斯經典動畫電影《玩具總動員》合作打造全台獨家耶誕節慶燈飾打卡熱點，有四大看點：
胡迪的牛仔驛站｜1F松智廣場 ── 位於台北101購物中心松智路大門口
走進這座西部風格的驛站，經典角色「牛仔胡迪」熱情迎接民眾到來。燈飾結合耶誕元素與美式懷舊設計，營造出溫暖而充滿童趣的氛圍，成為遊客拍照打卡的必訪第一站。別忘了向胡迪問聲：「Woody, Partner！」開啟專屬於《玩具總動員》世界的冒險旅程。
巴斯光年的宇宙飛船｜1F信義路 ── 位於台北101購物中心信義路側
搭乘巴斯的宇宙飛船，穿越浩瀚銀河，體驗充滿未來感的太空冒險。以LED燈光打造未來感十足的太空座艙結合聲光特效，重現動畫中巴斯光年太空任務現場的臨場感。
巴斯光年引領大家「飛向宇宙，浩瀚無垠」！從推進引擎的轟鳴到星際通訊的電波聲，每一刻都如同執行一場未知的星際冒險。
（圖／台北101）
《玩具總動員》星際奇幻光廊｜1F松智路 ── 位於購物中心松智路側
集結《玩具總動員》經典角色打造的主題光廊，開啟了一場童年夢想成真的奇妙冒險。
光廊串聯《玩具總動員》世界裡最令人難忘的夥伴們──從英勇的胡迪，無畏的巴斯光年，到熱情奔放的翠絲、可愛的抱抱龍與牧羊女，更有充滿活力的三眼怪熱情迎接。隨著燈光閃爍，角色們彷彿躍然眼前，引領大小朋友一同走進充滿歡笑、友情與勇氣的《玩具總動員》世界。
（圖／景點+ 張盈盈）
星光大道｜台北101信義路、松智路、水舞廣場 ── 人行道
漫步在台北101四周的閃耀星光步道，展開一段奇幻旅程。在光影交織的節慶氛圍中，《玩具總動員》經典角色們悄然登場──三眼怪的奇幻光彩、胡迪牛仔帽的冒險氣息、象徵無限宇宙的星球，以及充滿童趣與創意的叉奇，串聯出整條星光大道。
宛如夢境與現實交會的舞台，邀請民眾穿梭於光影之間，感受節慶歡欣與玩具世界的無限驚喜。
（圖／台北101，以下同）
除了結合迪士尼皮克斯《玩具總動員》所打造的夢幻耶誕燈飾，台北101今年也再次攜手頂級珠寶腕錶品牌Harry Winston，於購物中心1F信義廣場以Winter Wonderland冬日幻境為靈感發想，打造壯觀的聖誕樹群，巨型藍色禮盒覆上皚皚白雪，搭配藍金色聖誕球與星芒在燈光下璀璨閃耀，淘氣的薑餅人化作節日信使穿梭於巨型禮物盒間，共同為信義區再添奢華優雅的節慶景緻。
不僅如此，還可前往四樓都會廣場造訪以奇幻馬戲團為主題打造的「耶誕奇幻樂園」，「耶誕奇幻樂園」匯集多個夢幻打卡景點包括巨型嘉年華熱氣球、繽紛馬戲團小屋、歡樂聖誕旋轉木馬、閃耀聖誕火車雪橇及華麗耶誕樹。
整座都會廣場化身為充滿驚喜與歡樂的耶誕遊樂天地，成為今冬不可錯過的必訪打卡景點。
台北101每年耶誕節期間舉辦《夢想舞台耶誕音樂會》，今年集結5大公益團體、10處原鄉部落校園與表演團體、16所城市中小學、共27組兒少表演團隊，超過500位兒童與青少年將於12月的週末午後齊聚台北101，以音樂傳遞溫暖與希望。
此外，全台最具指標的質感潮流派對《500趴》於12/5-12/7於台北101水舞廣場盛大舉行。以「Back to the Future做最好的決定」為年度主題，結合台灣飲食、藝術、潮流與設計，打造最具質感的跨界城市盛典。
2025《夢想舞台耶誕音樂會》於12月6日（六）至12月28日（日）期間，每週末下午14:00至17:00，在台北101購物中心四樓都會廣場《耶誕奇幻樂園》登場。
邀請來自全台國中小學的弦樂團、直笛團與合唱團輪番演出，展現孩子們對音樂的熱情與堅持，更有來自烏來、新竹、南投、阿里山及台東等地的原住民部落學童，包括德拉楠民族實驗小學、桃山國小打擊隊、新樂國小舞蹈隊、來吉國小塔山之歌古謠傳唱等原鄉團隊，以民族舞蹈、傳統樂器與歌聲，為耶誕舞台增添濃厚的台灣原住民文化色彩。
今年特別的亮點，是台北101首次串聯城市與偏鄉孩童共同創作、攜手站上夢想舞台。
由台北市天母國小直笛團與VASA東排灣青年歌謠隊feat.賓茂國小、新北市網溪國小弦樂團與彩虹古謠隊攜手帶來跨校聯合演出，透過音樂交流與創作互動，展現城市與部落間的真摯連結，讓愛與希望在不同地域間流動，成為社會最溫暖的象徵。
同時，更特別新增《愛分享》交換禮物活動，邀請城市與偏鄉孩童以小禮或卡片互贈祝福，透過真摯交流傳遞愛分享精神，為活動增添更多溫度與意義。
隨著一首首動人樂曲響起，溫馨美妙的音符傳遞到每個人的心坎，更希望在這歲末佳節氣氛中，喚起社會大眾對兒童教育與文化傳承的關懷，幫助所有孩童築夢踏實，令生命更加精采。
【Info】
台北101《玩具總動員》耶誕燈飾
點燈期間：即日起至2026年3月8日
台北101耶誕奇幻樂園
點燈期間：11月27日至2026年1月1日
20米高飄雪聖誕樹3大美式耶誕場景美拍！華泰名品城37攤異國聖誕市集大遊行必追
