全台唯一的診所ＵＣＣ正式啟動 台中市家健聯合診所週日及國定假日提供服務

家健聯合診所可提供內、兒科與外、骨科醫療服務，不僅有醫師看診，也可提供注射、拿藥、抽血與放射等相關檢查。(記者陳金龍攝)

記者陳金龍／台中報導

響應「全民健康保險週日及國定假日輕急症中心(UCC)試辦計畫」，台中市西屯區福科路家健聯合診所與大台中市醫師公會、大台中護理師護士公會、大台中藥師公會、台中市大台中醫事檢驗師公會、台中市醫事放射師公會等5大公會合作開辦假日看診，2日開始執行，看診時間為上午8時到晚上24時，提供有需要的民眾醫療服務，共同紓解大型醫院急診室壅塞問題，分散照護輕急症病人。

UCC試辦計畫2日開始執行，健保署中區業務組丁增輝組長(前排左3)，偕同大台中市醫師公會等5大公會理事長，昨日實地勘察家健聯合診所。(記者陳金龍攝)

2日全台共有13家地區醫院或大型聯合診所開始提供UCC服務而家健聯合診所是唯一在週日或國定假日提供UCC看診服務的診所。

家健聯合診所可提供內、兒科與外、骨科醫療服務，不僅有醫師看診，也可提供注射、拿藥、抽血與放射等相關檢查，協助輕急症病人分流，使急診室醫療資源集中於重症病人，緩解週日或連假期間急診室壅塞，提升整體醫療服務效率，並能因應疫情或特殊緊急狀況，擴大醫療韌性。

家健聯合診所將於每週日與連續假日時提供看診與檢查服務，只要民眾出現發燒、呼吸道症狀、腸胃道症狀、簡單傷口處理縫合、幼兒急性呼吸道感染等，都可以到家健聯合診所就醫，獲得適當的治療與照護。共同努力透過「精準分流」來紓解大醫院急診室壅塞現象，讓民眾不用擠在急診室苦苦等候，同時也確保民眾在假日能獲得輕急症的即時醫療照護。