全台唯一直飛長灘島突停航！明年1/4起不飛了 4000旅客受影響

菲律賓皇家航空（Royal Air Philippines）。翻攝業者臉書



菲律賓皇家航空（Royal Air Philippines）突宣布，受到地緣政治的影響，自明年（2026）1月4日起暫停台灣航線，代表全台唯一直飛長灘島的航線終止，目前合作包機旅行社為品冠、東南、雄獅、可樂及全聯等5家，影響旅客人數上看4000人。

菲律賓皇家航空22日發出聲明，坦言原本寄望疫情後能擺脫多年虧損，但未預料國際局勢帶來的衝擊，考量地緣政治及市場環境，決定停航，將為乘客辦理退款。

據了解，旅行社皆啟動應變機制，一是安排改搭其他航空至馬尼拉，在轉搭國內線班機前往，二是轉往其他國家旅遊，若旅客最終選擇取消，可進行全額退費。

廣告 廣告

此一停航，對旅行社業者來說，由於預定飯店時需支付全額，如今行程變動，可能面臨上百萬元損失；對選擇機加酒的自行旅客而言，可能面臨「只能退機票、不能退房費」的狀況。

菲律賓皇家航空在台經營直飛長灘島路線，從桃園機場直接飛抵卡蒂克蘭機場，對旅客來說非常方便，每週共計3班，每月達14班。不過，今年2月，該航空有3架飛機，曾因故障、維修等因素，導致旅客滯留長灘島。

旅遊達人「布萊N 機票達人」在臉書指出，菲律賓皇家過去也曾經安排過台北直飛薄荷島的定期航班，也是唯一經營過這條航線的航司。

布萊N感嘆，從以前到現在，長灘島的航線不論是誰來開，都經營不起來，「真的是可惜了這個世界絕美的沙灘」。

更多太報報導

台電年度招考來了！逾700名額 訓練期間起薪上看4萬元 明年1/6開放報名

史上首宗 駭客以簡訊冒名聯絡現代汽車車主「您個資已外洩」

洩性平案被害人個資 教育部前次長葉丙成遭北市裁罰5萬元