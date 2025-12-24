全台唯一直飛長灘島航線掰了！ 菲律賓皇家航空突宣布停飛

菲律賓皇家航空無預警宣布，停航2026年1月4日後的台灣航線。（圖／菲律賓觀光部台灣分處）

菲律賓皇家航空近日無預警宣布，將自2026年1月4日起停止所有台灣商業客運航班服務，等同宣告台灣直飛長灘島航班走入歷史。目前初估影響近4000名已預訂行程的旅客，中華民國旅行業品質保障協會今（24）日對此表示，業者將協助改由馬尼拉轉機的方式前往長灘島，或是協助退費，若有相關爭議可向品保協會請求協助。

菲律賓皇家航空2024年才剛復飛台北－長灘島航線，不過業者22日無預警宣布，因營運調整，2026年1月4日起暫停商業客運航班服務，航空公司已啟動退款作業。

菲律賓皇家航空的聲明提到，原本期待新冠疫情結束後能擺脫嚴重虧損，但未料菲律賓面臨的國際地緣政治問題，對公司造成直接的影響，目前正在為已預定機票的乘客辦理退款。

由於多家旅行社業者皆有安排桃園國際機場直飛長灘島卡堤克蘭機場的包機行程，突如其來的停航，讓旅行社相當措手不及。

品保協會表示，因航空公司停飛，導致旅客行程變動，各家承辦的旅行業者都會全力協助，若旅客願意轉機，將改由馬尼拉轉機的方式前往長灘島；若旅客不願意轉機，只能以退費方式處理，而自由行旅客品保協會也會盡量協助旅客辦理機票退費，但當地旅館費用恐怕很難退款。

品保協會指出，由於航空公司停飛是不可抗力因素，呼籲旅客體諒旅行社，雙方應協商解決方案，若有投保旅遊不便險的旅客，也可以確認保單內容是否能理賠。

對此，交通部觀光署發聲表示，此案針對團體旅遊的部分，經瞭解將由旅行社與旅客協商改往其他目的地，或以轉機等替代方案辦理，目前旅行社均積極與其旅客協調中。

觀光署指出，因各旅行社仍在積極處理中，尚未有旅客向觀光署或是品保協會提出申訴，觀光署會持續請各販售旅行社妥善處理。

