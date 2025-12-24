全台唯一直飛長灘島航線突停飛 4000名旅客遭丟包

菲律賓皇家航空22日無預警宣布停航2026年1月4日後的台灣航線，代表台灣唯一直飛度假勝地長灘島的航班即將消失，影響近4000名旅客，也讓多家預定長灘島包機的旅行社措手不及。

菲律賓皇家航空22日發布聲明表示，受地緣政治情勢及市場環境變動影響，自2026年1月4日起暫停所有商業客運營運。業者指出，曾寄望新冠疫情結束能擺脫嚴重虧損，未預料到菲律賓面臨的國際地緣政治問題會對公司造成如此直接的影響，因此選擇停航，目前正在為乘客辦理退款。

消息曝光讓許多預計前往長灘島的旅客感到震驚，一名網友在Threads貼出菲律賓皇家航空的公告，並發文詢問，「有人知道這個是真的嗎，明年1月4日起的航班都被取消了嗎？」

有導遊回應，「消息正確，趕快改轉機」，其他網友也留言「真的確定停飛了」、「官網的機票也只賣到明年1月3日」、「2天前才剛從長灘島回來，希望還能繼續飛」。

部落客「布萊N 機票達人」22日在臉書發文指出，菲律賓皇家航空營運台北－長灘島（MPH）航線，是目前唯一直飛長灘島的航班，「個人覺得停飛非常可惜，目前官網上也取消了1月3日之後的所有航班。」

布萊N提到，菲律賓皇家過去也曾安排過台北直飛薄荷島的定期航班，也是唯一經營過這條航線的航空公司，他直言，「從以前到現在，長灘島的航線不論是誰來開都經營不起來，真的是可惜了這個世界絕美的沙灘。」

由於國內多家知名旅行社都有預定桃園國際機場直飛長灘島的包機，菲律賓皇家航空突然取消航班，影響近4000名旅客，可能讓旅行社面臨嚴重損失。

