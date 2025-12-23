全台唯一「直飛長灘島」航線突取消！4000名旅客被丟包

全台唯一由桃園國際機場直飛菲律賓度假勝地「長灘島」的航班過去一直由菲律賓皇家航空運營。 圖：取自菲律賓觀光部台灣分處官網

[Newtalk新聞] 全台唯一由桃園國際機場直飛菲律賓度假勝地「長灘島」的航班過去一直由菲律賓皇家航空運營。菲律賓皇家航空昨(22)日無預警宣布，暫停2026年1月4日後台灣航線的所有班機，影響近4000名旅客權益。

菲律賓皇家航空昨日表示，受地緣政治及市場環境變動影響，2026年1月4日起，菲律賓皇家航空將暫停營運所有商業客運，目前正在為已預定機票的乘客辦理退款，但尚未提供旅客任何替代方案。

由於國內知名的品冠旅遊、東南旅行社、雄獅旅行社、可樂旅遊和全聯旅行社都有預定桃園國際機場直飛長灘島的包機，業者說明，由於在菲律賓預定飯店，皆須預先支付全額房費，菲律賓皇家航空突然取消航班，可能讓旅行社面臨上百萬的損失。此外，預定機加酒方案的旅客，還需要自行面對「只能退機票、不能退房費」問題。

旅行社表示，目前國內旅行社能為消費者提供的替代方案有2，分別是先乘坐飛機到菲律賓首都馬尼拉，在轉搭國內線班機前往長灘島，或是轉至其他國家旅遊，若兩種方案消費者都不滿意，就只能和旅行社協商退費。

