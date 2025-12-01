全台唯一！結合兒童專屬樓層 太平國兒運中心開幕
台中市太平國民暨兒童運動中心（太平國兒運中心）1日正式開幕營運。這座全國唯一結合兒童專屬樓層的運動場館，位於坪林森林公園內，打造「森林系」沉浸式運動環境。市府投入6.1億全額經費興建，設有全國最大公立健身房、室內溫水泳池與多元球類空間。市長盧秀燕致詞時表示，場館試營運7天吸引超過3.5萬人次，顯示太平及周邊區域運動需求旺盛。
盧秀燕表示，市府施政首要目標就是守護市民健康，而健康的基礎來自規律運動。雖然台中市已建置約230座美樂地公園，但面對夏季高溫與雨季頻仍，民眾更需要舒適安全的室內運動環境，因此市府投入6.1億元，在人口突破20萬、需求快速成長的太平區興建這座大型場館，全額由市府自有預算支應，沒有中央補助或民間投資。
盧秀燕強調，太平國兒運中心的落成象徵市府對太平及鄰近地區的高度重視，也回應了市民長期的運動需求。
太平國兒運中心為四層樓規模，並具備多項全國性亮點。這座以「國民暨兒童」為概念設計的運動中心，特別將二樓規畫為兒童專屬樓層，提供多元安全的兒童體能設施，讓親子能一起在同一棟建築中享受運動樂趣。
而場館坐落於坪林森林公園內，盧秀燕形容它是「森林裡的冒險基地」，整體空間以生態與自然為主題，讓民眾在綠意環繞的環境中運動，體驗與一般運動中心截然不同的沉浸感。
四樓健身房為全國最大的公立體適能中心，面積達390坪，配置逾160件頂級器材，同時設置銀髮族專區、女性專區及專業拳擊區、八角競技擂台，滿足不同族群需求。
一樓則擁有25公尺、8水道的室內溫水游泳池，並附設烤箱、蒸氣室、SPA 池及兒童池，是太平地區少見的完整水域運動場域。
此外，中心還規畫至少五種球類運動空間，包括桌球、羽球（八座球場）、籃球（全場）、撞球；課程教室類型多元，從韻律、有氧，到器械皮拉提斯、高空瑜珈、TRX等應有有。
值得一提的是太平國兒運中心採BOT委外經營，市府要求物價合理、服務優質。其中最受關注的「女性游泳月票」特別放寬為40天期限，以照顧女性生理期的使用需求。
場館於11月24日至30日試營運期間，湧入超過3.5萬人次使用，遠勝其他近年啟用的運動中心，顯示太平及周邊區域運動需求極高。除了太平居民，北屯、大里、豐原等地民眾也紛紛前來體驗。
