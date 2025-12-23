全台唯一考古主題咖啡廳進駐十三行博物館 水下考古常設展同步開幕

CNEWS195251223a01

CNEWS匯流新聞網記者李映萱／台北報導

來到新北市八里左岸，除可欣賞河海交會的自然景觀，民眾即日起亦能體驗結合飲食與展覽的文化空間。新北市立十三行博物館今（23）日正式啟用全新餐飲空間「13 CAFÉ」，並同步推出常設展「湛藍十三：水下考古永續傳承展」。此次館舍空間更新，結合公共服務機能與展示內容，讓觀眾在參觀博物館之餘，透過不同感官接觸文化資產，進一步認識台灣的水下考古成果與永續議題。

新北市政府文化局局長張䕒育於開幕致詞時表示，隨著淡江大橋即將通車，八里地區未來可望迎來更多觀光人潮，十三行博物館也提前因應，持續強化展覽內容與公共服務空間。本次更新除推出新展覽外，也同步提升館內餐飲與休憩設施。「13 CAFÉ」與新北市設計中心合作導入品牌與空間設計概念，並於裝修過程中重視材料來源與施工方式，取得「綠裝修」認證，展現博物館在文化推廣之外，亦回應當代對永續環境的重視。

文化部文化資產局局長陳濟民亦親臨現場，肯定十三行博物館以跨域方式呈現水下考古成果。他指出，文資局長期與十三行博物館合作，推動水下文化資產保存與教育推廣，此次展覽更結合在地學校資源，將專業考古內容轉化為易於理解的展示形式，透過實際出水文物與考古裝備呈現，協助大眾認識水下文化資產的重要性，並提升保存意識。

「13 CAFÉ」為全台首座以考古為主題的咖啡廳，空間設計融入史前文化與考古意象，牆面使用在地天然塗料，以手工方式呈現具層次感的紋理；家具則選用具「台灣木材」標章的國產材與循環修枝木，回應環境友善概念。營運上亦結合多方資源，在台新銀行CSR支持下，攜手中華穀類食品工業技術研究所、里仁社會企業、玄米大吟釀與甜素Sweet Vegan等單位，推出兼顧健康與永續理念的餐飲內容，並透過設計小物與社區參與，延伸文化與社會關懷的連結。

同步開展的「湛藍十三：水下考古永續傳承展」，以台灣周邊海域的水下文化資產為主軸，展出由文化部文化資產局出借的「博卡拉（Bokhara）」沉船相關文物，並結合十三行博物館典藏、全台罕見且保存完整的古水牛頭骨化石，呈現台灣水下考古與史前環境的多元面貌。展覽亦運用影像與聲音素材，包含金鐘導演李景白授權的深海影像，以及金鐘主持人大霈（李霈瑜）參與語音導覽，強化觀展時的沉浸體驗。

十三行博物館館長羅珮瑄表示，博物館長期以「文化」與「永續」為核心方向，透過展覽、教育與公共空間規劃，回應社會關注議題。「13 CAFÉ」與「湛藍十三」常設展的推出，是博物館與企業及各界夥伴共同實踐社會責任與環境教育的成果。她也邀請民眾於年末假期前來八里，透過參觀展覽與體驗空間，深入認識台灣的文化資產與永續價值

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

