全台唯一考古咖啡廳！新北「13 CAFÉ」跨年延長開館迎煙火秀

新北市立十三行博物館的考古咖啡廳「13 CAFÉ」全台唯一，以其獨特的文化氛圍和永續飲食理念，成為八里左岸的熱門休憩地標。為迎接即將到來的跨年假期，該咖啡廳特別宣布於12月31日延長開館至晚間9點，讓民眾可以在享用健康餐點後，前往博物館的戶外場域，搶佔觀賞「閃耀新北1314跨河煙火」的最佳視野。

全台唯一考古主題咖啡廳—「13+CAFÉ」成為八里左岸休憩新地標。（圖／新北市政府提供）

「13 CAFÉ」與新北市設計中心合作，重新設計品牌Logo，並由專業設計師邱美瑄運用考古學中的「文化層」概念，打造出富有歷史感的空間。咖啡廳的菜單結合了當地新鮮食材，並提供如「文化層考古米蘇」等創意甜點，讓顧客在享受美食的同時，也能體驗到考古的魅力。

餐點除結合考古元素外，更將大自然的純粹滋味端上餐桌。（圖／新北市政府提供）

餐點攜手「里仁」、「玄米大吟釀」及「甜素-Sweet+Vegan」等夥伴，貫徹「友善環境」的核心價值。（圖／新北市政府提供）

此外，館方還邀請了金包里慈護宮社區的長者們，共同創作獨特的手繪杯墊，讓每一位訪客在享用咖啡時，都能感受到來自社區的溫暖祝福。館長羅珮瑄表示，「13 CAFÉ」是實踐永續生活與文化傳承的重要基地，期待在跨年夜迎接更多民眾的到來。

12月31日起至粉絲專頁完成指定任務，即有機會抽中「玄米大吟釀綜合醋飲組」等限量好禮。（圖／新北市政府提供）

