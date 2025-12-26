全台唯一！臺東監獄組隊挑戰「平甩功國際賽」 勇奪全球影片組前三名

【記者 朱達志／台東 報導】法務部矯正署臺東監獄於本（114）年邀請梅門文化基金會入監教導收容人平甩功，期能「甩出活力、甩出健康」。

收容人每天早上於工場練習10到30分鐘，該監於9月份先舉辦「平甩功動態及寫作比賽」，收容人參賽踴躍，更展現出高度榮譽與團隊精神。

當獲悉12月梅門將舉辦「平甩功全球榮耀賽」時，收容人躍躍欲試，監方決定組隊參賽。因時間僅餘1個月，又考量收容人身分不便外出，決定報名以「影片」方式參賽。

決賽當日典獄長李宗莉親自到場觀賽，分為現場組及影片組，隊伍包含來自新加坡、印尼、馬來西亞、中國等國際隊伍，臺灣矯正機關僅來自臺東監獄的三隊，因表現認真、自信、創意、紀律，獲得在場評審與觀眾一致肯定與好評，最後該監榮獲國際賽影片組前三名，成績傑出亮眼，讚譽滿載而歸。

典獄長李宗莉表示，收容人在練功當中，甩掉疾病，獲得健康與自信，非常可貴，更希望過去打打殺殺、暴力或吸毒的手，能成為具備武德，甩進榮耀，成為社會有用的好人；梅門李鳳山大師更特別勉勵收容人，要讓「犯人」變成「範人」。監方表示將持續推動平甩功，明年的榮耀賽，「我們不缺席，明年會更好」。（照片記者朱達志翻攝）