全台唯一藍色流星雨！義大世界跨年999秒煙火秀大突破 天悅飯店優惠同步引爆

▲義大世界跨年煙火999秒震撼登場，義大天悅推跨年住房與星空美食迎2026。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】迎接2026年到來，南台灣年度最受期待的「義大世界跨年煙火秀」將邁入第17年，今年以「紫耀義大 義享奔騰」為主題，並將於1月1日凌晨0點施放長達999秒的煙火。今年煙火設計大幅升級，首次推出「流墨幻彩煙火」，以高空煙火搭配彩煙交織出流動畫面般的七彩光影；另有全台首創的「藍色流星雨」與氣勢磅礡的「五彩瀑布煙火」，打造如夢似幻的跨年視覺盛宴。

▲天悅飯店－溫馨家庭房、菁英雅緻客房。

為迎接跨年活動，園區內的義大天悅飯店推出跨年住房專案，包括一泊一食、一泊二食及限量「3天2夜煙火房」等選擇，旅客可近距離欣賞跨年煙火，或直接在房內倒數迎接新年。此外，飯店同步規劃跨年音樂Party，讓旅客在歡樂氛圍中迎接2026。

▲義大天悅飯店百匯自助晚餐

餐飲部分，義大天悅飯店三大餐廳於12月31日推出多元跨年饗宴。百匯餐廳準備多國特色料理並加碼供應龍蝦料理；深夜時段於戶外廣場提供星空宵夜自助吧，伴隨煙火欣賞更添浪漫。9樓空中花園推出星光BBQ中式自助餐，包含龍蝦、海鮮盅、多款熱食及飲品暢飲。天悅咖啡廳則推出異國精緻小點吧，內容涵蓋龍蝦杯、魚子醬沙拉、酥炸海鮮與主廚手作甜點等多項特色料理。

▲星空自助宵夜

無論是欣賞煙火、享受跨年美食，或規劃一趟歡樂的跨年假期，義大世界與義大天悅飯店都提供多樣選擇，陪伴旅人以最璀璨的方式迎接2026年。詳細專案與訂房資訊可洽訂房專線或至官網查詢。（圖╱義大天悅飯店提供）