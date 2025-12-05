全台唯一「角落小夥伴」主題 2025台中耶誕嘉年華12月登場

2025台中耶誕嘉年華將自12月12日起在台中火車站周邊與柳川、綠川一帶展開活動，今年以日本知名IP《角落小夥伴》為主題，是全台唯一以該角色打造的大型城市耶誕活動，市府新聞局表示，刷新歷年高度紀錄、高達18公尺的主燈「耶誕珍甜」耶誕樹將設於舊台中火車站前廣場，以「千層奶油蛋糕」為設計靈感，以層層堆疊的外觀呼應「台中珍甜」概念，營造夢幻視覺效果。

新聞局表示，今年台中耶誕主打療癒幸福的城市美學風格，除了舊台中火車站前廣場的「耶誕珍甜」耶誕樹，角落小夥伴裡的五大超人氣角色：「蜥蜴、貓、炸豬排、白熊、企鵝？」，也將化身巨型立體氣膜，齊聚耶誕樹旁與站前廣場，增添節慶氛圍。

除了火車站前廣場，柳川水舞台亦推出「蜥望舞伴」大型氣偶，由五位角色與蜥蜴的母親共同亮相，搭配水舞與燈光秀，成為活動亮點之一；其他場景如「來企泡湯」、「白熊好品」與位於民權路的「炸物食堂」燈飾，也將呈現角色各具特色的造型設計。綠川展區則規劃「幸福快遞」及「耶誕之森」燈區，設置巨型耶誕老公公與麋鹿燈飾；河道涵洞則布置為「雪花光廊」，以莓粉光與雪花燈片營造步行意境。

市府新聞局表示，今年在舊台中火車站前同步舉辦「耶誕市集」，共有約120組文創、手作及甜點攤商輪流進駐，並首次推出視障按摩服務，希望兼具市集體驗與公益推廣，活動期間每週五至週日晚上，站前廣場將安排泡泡秀、魔術、雜耍及扯鈴等表演節目。

耶誕嘉年華活動時間從12月12日至翌年1月1日，每晚5時30分至10時點亮全區燈飾，市集平日開放時段與點燈時間同步，週末則自下午2時起營運。