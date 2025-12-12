全台唯一設有保全人員新北河濱公園 表揚年度績優保全人員肯定河濱守護力量

新北市府高灘處表揚十名河濱公司績優保全人員，其中為南區茂信保全公司的五名績優保全人員。 （新北高灘處提供）

記者吳瀛洲／新北報導

新北市河濱公園是全台唯一設有保全人員的河濱公園，為提升市民休憩安全並肯定保全人員的辛勞付出，高灘處十二日表揚過去一年在安全巡查、環境維護、民眾服務與緊急應變方面，表現傑出並能隨機應變能力的十名保全人員，包括南區茂信保全公司的五名保全人員，北區安心保全公司的五名保全人員。

新北市府高灘處表揚十名河濱公司績優保全人員，其中為北區安心保全公司的五名績優保全人員。 （新北高灘處提供）

受表揚的其中一名保全人員，日前在巡查勤務時拾獲裝有二十萬元現金的背包，除立即通報外，並在找到失主後，陪同至派出所進行清點與確認，過程公開透明；高灘處長黃裕斌表示，這次事件充分展現保全人員的誠實、冷靜與高度責任感。

廣告 廣告

黃裕斌指出，河濱保全人員扮演著不可或缺的安全守門人角色，他們經常處理突發事件，包括協助迷途老人孩童、協助落水民眾、處理民眾受傷、巡查設施有無被破壞、阻止不當行為，還多次成功挽救尋短民眾，及汛期間不畏風雨監控河川水位等，這些看似日常的工作，都是守護公共安全的重要任務。

黃裕斌表示，河濱保全人員不僅在巡查安全與協助民眾，更在市民遇到困難時成為最值得信賴的守護者；未來高灘處將持續強化保全訓練與正向服務教育，鼓勵更多優質行為，並與市民共同打造誠信、安心、友善的河濱環境。