全台唯一「魔獸世界」主題房！爽玩客製化主機 附全台最難訂吃到飽

【記者莊偉祺／台北報導】全台唯一「魔獸主題房」出現了！北市飯店將電玩遊戲的虛擬房間，於18坪套房真實重現，房內免費玩客製化主機，還有3000元餐點叫進房，以及全台最難訂吃到飽當早餐等。

位於南港的台北漢來大飯店，最新與線上角色扮演遊戲《魔獸世界》合作，打造出全台唯一的魔獸主題房，即日起至2026年2月1日推出《台北漢來x魔獸世界：至暗之夜》聯名住房專案，雙人入住為1萬8999元，就能體驗將《魔獸世界》虛擬房間重現的真實場景。

這次主題房規劃18坪套房空間，以石磚壁貼、復古家具和艾澤拉斯世界地毯，營造充滿《魔獸世界》氛圍的客廳，玩家可動手替換經典遊戲角色壁畫、象徵部落與聯盟旗幟的床組用品等，真實體驗遊戲中「房屋系統」可自由裝飾的特色。

另有免費入住禮可拿，每房包含《魔獸世界》皮皮玩偶2隻、《至暗之夜》紀念海報2張、主題房紀念毛巾2條、盥洗包1組，以及《魔獸世界》30天遊戲時間卡2張，更能免費吃「全台最難訂吃到飽」島語當早餐，入住期間再送3000元客房餐飲金可在房内享用餐點，還有行政酒廊禮遇和Happy Hour暢飲。

套房空間結合經典遊戲元素，將《魔獸世界》的虛擬房間重現。台北漢來大飯店提供

此外，這次找來電腦改裝職Mark’s Fabrication操刀，打造全球唯一、高達60公分的《魔獸世界》客製化「薩拉塔斯．黑暗帝國主機」，可在住宿期間暢玩資料片《至暗之夜》的全新體驗內容與房屋系統，參與暴雪娛樂社群活動更有機會帶走這台收藏級藝術主機。

免費入住禮含《魔獸世界》皮皮玩偶、《至暗之夜》紀念海報等。台北漢來大飯店提供

《魔獸世界》客製化「薩拉塔斯．黑暗帝國主機」，可在住宿期間暢玩資料片。台北漢來大飯店提供

