全台唯一「BIM機電工程師職訓身障專班」結訓囉！

台北市勞動力重建運用處開辦「BIM機電工程師職訓身障專班」辦理結訓典禮。(記者王誌成攝)

記者王誌成／台北報導

台北市勞動力重建運用處開辦「ＢＩＭ機電工程師職訓身障專班」在二十七日辦理結訓典禮，十位經過三百五十二小時密集訓練的結訓學員一字排開，與主辦單位台北市政府勞動局王秋冬局長、台北市勞動力重建運用處陳昆鴻處長及承辦此次職訓專班的若水國際股份有限公司陳潔如執行長一起合影留念。

台北市勞動局局長王秋冬表示，此次透過若水國際精心規劃的課程，理論與實務兼具的設計，成功培訓出10位成績合格的優秀學員，包括若水國際，現場也有其他相關產業等著準備面試進用這批學員。

重建處處長陳昆鴻指出，ＢＩＭ產業相當欠缺專業人才的加入，此次ＢＩＭ身障職訓專班採訓練後即僱用的模式，非常值得其他尚未足額進用身障者的企業學習與效法，若水國際也不吝分享訓練及進用身障員工的經驗及竅門，期待有更多企業一起加入。