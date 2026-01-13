全台回暖「氣溫再現2字頭」 下週又有冷氣團 今年首颱洛鞍週五生成機率高

冷空氣今天開始減弱，全台各地晴朗穩定，溫度開始逐日上升。資料照，李政龍攝



今日（1/13）受大陸冷氣團南下及輻射冷卻影響，早晚偏冷、日夜溫差大，清晨北部僅10度左右，其他地區也僅15度，氣象署清晨針對8縣市發布低溫特報，不過冷空氣將開始減弱，乾爽的天氣預計可維持至下週。至於目前於菲律賓東方發展的熱帶擾動，週五（1/16）成颱機率高，目前模擬顯示會在呂宋島東方轉向並逐漸消散，對台灣不會造成直接影響。

氣象署清晨發布低溫特報。氣象署提供

氣象署指出，今、明（1/14）兩天受大陸冷氣團南下及輻射冷卻影響，各地早晚偏冷，西半部日夜溫差大，台灣各地及澎湖、金門、馬祖多為多雲到晴，僅東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨。

廣告 廣告

溫度部分，今日清晨北部及宜蘭約10度，其他地區也只有約15度，氣象署清晨針對雙北及桃園、新竹縣市、苗栗縣、花蓮縣及金門縣等8縣市發布低溫特報，不過白天全台高溫回升到20至27度，日夜溫差明顯。離島天氣：澎湖17至20度，金門11至19度，馬祖11至16度，三地皆為晴時多雲。

縣市預報。氣象署提供

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄撰文指出，今日清晨有鬆散的中層雲移入中南部上空，其他地區仍有偏低輻射低溫，根據最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日各地天氣轉為晴朗穩定，冷空氣減弱、氣溫漸升。白天北部舒適、南部微熱，早晚偏冷，北部高溫約23度，中部及南部地區高溫則可達25至27度。

吳德榮接著指出，明日至週五各地大多晴朗穩定，天氣回暖，白天陽光下「暖如春」，不過因輻射冷卻強，早晚氣溫仍低，日夜溫差很大，應注意調整穿著。週六（1/17）至下週一（1/19）西半部晴朗、天氣持續偏暖，東半部水氣增多、有局部短暫雨，下週一大台北亦轉有局部短暫雨機率。模式模擬顯示下週二（1/20）起有另一波「強冷空氣」南下，不過影響時間及強度各國模式不同、且持續調整中，需持續觀察。

未來一週天氣。氣象署提供

至於目前正在菲律賓東方發展的熱帶擾動，吳德榮表示，根據最新歐洲模式系集模擬顯示，下半週菲律賓東方海面有熱帶擾動發展，週五成颱機率調高至70%，模擬路徑大致在菲律賓呂宋島東方向東北迴轉，之後轉向東南東，並有逐漸減弱消散的現象。與1月未曾有颱風侵台的氣候資料吻合，但對台灣是否還存在、使迎風面水氣增多的間接影響，模擬還在調整，應持續觀察。

氣象署則表示，週五有機率形成今年首颱，不過並非必然，可能還沒發展成颱風就因北方冷空氣減弱，預估週末冷空氣慢慢下來，該系統無法往西走，可能滯留在菲律賓東方海面就消散，過去1月颱風數量平均值是0.4個，還是可能會有生成機率，有待觀察。

週五有高機率形成今年首颱。翻攝自洩天機教室

更多太報報導

日餐廳老闆「牆壁藏女屍」照常營業 不知情客人伴屍狂歡

北市私校16歲男學生校內「墜樓不治」 教育局：已前往協助

《中華一番》小當家要死了？輸掉「賭上性命對決」 作者超崩潰求助AI這件事