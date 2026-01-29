全台土方之亂有解？行政院提3方案：以暫置場擴增去化量能

全台營建業爆發「土方之亂」，行政院長卓榮泰今（29）日裁定3項解決策略，第1，採取GPS雙軌並行，並開放小貨車申裝GPS；第2，以暫置場處理方式，擴增去化量能，由中央提供場地、地方協助管理；第3，簡化土方運送流程，將可再利用土石方直接運送到最終去化場所。內政部長劉世芳說明，行政院已協調台北港14公頃、台中港5公頃、桃園科技園區6.7公頃、彰濱工業區82公頃及台南大學七股校區27公頃等處積極提供土石方暫置土地。

卓榮泰表示，為解決營建剩餘土石方去化問題，並杜絕不肖業者非法棄置行為，行政院核定「廢棄物管理及資源化行動方案」及「營建剩餘土石方最終去處規劃方案」，盤點陸域、海域、港區等最終去處，要求源頭減量及土方交換等做法，強化營建剩餘土石方處理方式，並要求強化清運處理機構運用GPS、衛星與無人機空拍等科技管理，加強稽查執法，以達全程流向管理，並且促進土石方資源有效循環及妥善利用，創造產業經濟與環境保護共好。

拋土方之亂3解方 卓榮泰：將 訂定自治條例全力推動 ​

卓榮泰表示，內政部於去年8月1日會商環境部令頒全國統一聯單格式並自今年1月1日開始生效，同時要求土方清運車輛需安裝GPS及追蹤土資場後端最終去處，惟近期因去化困難，導致各縣市發生土石方收受費用異常狀況，行政院與各地方政府進行溝通及協商，由中央與地方政府共同研商對策。行政院具體提出3項策略，第1，採取GPS雙軌並行，並開放小貨車申裝GPS；第2，以暫置場處理方式，擴增去化量能，由中央提供場地、地方協助管理；第3，簡化土方運送流程，將可再利用土石方直接運送到最終去化場所。以上三項策略有助提升效率並加速去化，中央與地方、政府與民間將共同合作處理。

卓榮泰表示，面對現行土石方去化受阻情形，應務實尋找合適土地來暫置土方，讓工程可以順利進行，暫置土方可銜接大型需土工程予以去化。後續請內政部持續推動各項策略，並請各相關部會積極落實要求所轄工程，從規劃設計就要源頭減量或土方平衡，也請交通部及經濟部加速推動填海造陸計畫，並呼籲各地方政府共同建置公有暫置場，請內政部務必與各縣市政府緊密協調，要求在農曆年前針對暫置場完成啟用程序，並訂定自治條例全力推動。

內政部長劉世芳說明，行政院已協調台北港14公頃、台中港5公頃、桃園科技園區6.7公頃、彰濱工業區82公頃及台南大學七股校區27公頃等處積極提供土石方暫置土地，另有關民間所提之建築基地或異地暫置部分，則可依據都市計畫及非都土地分區或用地，結合餘土計畫及建管程序，予以臨時暫置，在中央及地方的相互協助下，有效提升國內臨時暫置量能。

針對土方之亂，行政院29日召開記者會說明。圖為內政部長劉世芳。（羅立邦攝）

國土署代理署長朱慶倫說，內政部已經發文給各縣市政府，可以啟動這個機制，但是也希望把這些相關的機制、跨區的合作、維持正常運作、成立公有的土資場交換中心等等，希望地方政府也能同步來修自治條例，目前來講，有21個縣市有自治條例，新北市的部分中央會積極來協助。

