全台土方之亂 環團疾呼訂專法

全台土方之亂持續延燒，多個環團籲訂專法管理營建剩餘土石方。示意圖。記者陳正興／攝影

全台土方之亂持續延燒，民間團體和立委昨召開記者會，呼籲訂專法管理營建剩餘土石方，將管理位階提升到法律層級；國土署回應，廢棄物清理法修正草案已納入營建土石方流向管理，現正由行政院審查中，今天會邀各縣市土石方、營造業、不動產開發等公會代表溝通。

立委陳昭姿表示，營建剩餘土石方究竟應該如何處理與管理，應該跳脫過去用行政方案管理而缺乏母法的狀況，內政部應將延宕卅年的營建剩餘土石方處理法盡速提出草案預告，行政院核定後送立法院審查，將管理位階提升到法律層級。

彰化縣環境保護聯盟研究員林政翰指出，即使內政部及農業部，政府從未宣布營建剩餘土石方可進入農地，未來也不會修法放寬，然而，各地農地卻遭大量回填，即便違反農發條例施行細則規定，仍僅依區域計畫法處罰六萬元。

看守台灣協會秘書長謝和霖指出，曾多次呼籲農業部成立區域性或地方性的農用土方銀行，由農業部委請農用土方專家團隊，主動尋找並蒐集乾淨的土方，依不同土質堆置儲存，免費提供農民，而農用土方銀行是農地回填土的唯一來源，其他來源的農地回填均屬違法。

土砂礫石國有化倡議者鄭元毓表示，目前中央、地方與民間對於土方資源屬性認知有嚴重落差，造成有監控但無去處的困境，政府應推動土砂礫石國有化，將其視為國家戰略物資，並由政府負起完全去化責任。

國土署表示，環境部正在推動的廢棄物清理法修法方向與民間所提意見相同，包括授權營建剩餘土石方中央主管機關訂定全國一致的流向申報、追蹤規範等管理事項，且訂有相對應罰則等，並嚴懲土石方非法棄置或汙染環境者，也提升管理土石方法律位階。相關草案修正去年五月預告，目前行政院正在審查中，會盡速將法案送至立法院審查。

針對農地改良回填的擴展作法，國土署再次澄清，現行依照農業發展條例施行細則規定，填土土壤不得為營建剩餘土石方，並未修正該細則。

