全台垃圾山清除進度僅27% 彭啓明：明年6月達標需看天災

立法院社會福利及衛生環境委員會15日針對「全台垃圾山危機與事業廢棄物去化」進行專題報告，國民黨立委廖偉翔質疑環境部垃圾山清除進度僅27%，與環境部對外公開的「全國裸露堆置垃圾妥善處理監控平台」顯示明年6月可清完的目標差距甚大。環境部長彭啓明回應會與各縣市努力達標，但強調前提是明年不要再有像今年一樣的大型天災。

國民黨立委廖偉翔（左）、環境部長彭啓明（右）。（中天新聞）

根據環境部統計，截至今年11月底，全台裸露垃圾量約60.8萬噸，其中新竹縣、台南市及南投縣合計44.4萬噸，約占總量73%。彭啓明表示，原訂今年底裸露垃圾量應減至41萬噸，但目前仍有約60.8萬噸，主因是風災垃圾及廚餘等送焚化廠處理，排擠既有裸露垃圾處理量能。他強調，今年因大型天災就多了20萬噸垃圾，壓力相當大。

廣告 廣告

彭啓明指出，自去年底至今年初已找出53座露天裸露垃圾山，現已減少20座，尚存33座。目標仍是在明年底達成全台露天裸露垃圾能妥善處理。屏東縣及嘉義市已達成妥善處理。

國民黨立委廖偉翔。（中天新聞）

針對廖偉翔追問環境部是否如「全國裸露堆置垃圾妥善處理監控平台」所示，能在明年6月解決垃圾山，彭啓明回覆「是」。環境管理署長顏旭明則說明，去年補助的12億垃圾處理經費均已核定，今年還會補助1.2億，待縣市完成發包，進度就會很快，期盼能在明年底達成目標。

台南市後壁區烏樹林廢棄物暫置場11月21日晚間發生大火，撲滅火勢後悶燒不止，延燒長達10天。彭啓明指出，由於廢棄物量體太大，同時表層溫度超過400度，深層可能五六百度，和一般火災很不一樣。目前台南消防局正在調查失火原因，如果最終確認是環保局的規劃不當，也會自行開罰。

環境部長彭啓明。（中天新聞）

針對防止類似火災再次發生，彭啓明表示，環境部正參考日本的做法，研究大型災後暫置物的管理方式，發現日本的堆疊規模、高度與密度都不同，因此不會造成重大的火災。環境部預計在明年2月底前推出管理方案，規範未來面臨大規模災害時的暫置區域。

延伸閱讀

王崑義/賴清德要把中華民國變「中華帝國」？

內政部聲請解散統促黨 劉世芳：長久以來危害中華民國存在