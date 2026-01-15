全台埃及熱升溫 奇美博物館《埃及之王》開展倒數推親子導覽與高鐵85折聯票

掀起全台矚目的埃及文明熱潮，奇美博物館年度重量級特展《埃及之王：法老》將於1月29日正式開展，帶領觀眾穿越五千年時空，走進法老的神祕世界。迎接展覽登場，館方除推出結合學習與趣味的親子主題導覽「法老探險隊」，也攜手台灣高鐵推出85折交通優惠聯票，降低觀展門檻，邀請全台民眾輕鬆啟程，親臨古文明盛宴。

↑圖說：奇美博物館年度大展《埃及之王：法老》提供多元的導覽服務。（圖片來源：奇美博物館提供）

奇美博物館指出，談到古埃及，金字塔、木乃伊與黃金寶藏的背後，幾乎都與「法老」密不可分。為讓親子觀眾更貼近展覽核心，館方特別規劃「法老探險隊」導覽，從兩百多件展品中精選七大重點面向，透過任務型學習單，引導大小朋友化身考古學家，解讀法老象徵符號、古埃及聖書體文字，以及王室飾品中蘊含的動物意象，在互動與探索中理解法老對永生的信仰與準備。

導覽過程中，頭戴法老頭巾的導覽員將帶領親子觀眾進行「觀察任務」，答對問題即可獲得貓女神芭絲特、鱷魚神索貝克等Ｑ版埃及神祇造型摺紙，並蒐集聖甲蟲、聖蛇等共7款象徵祝福的集章，讓看展過程充滿成就感與儀式感。該親子導覽可於奇美博物館官網報名，每人150元（不含特展門票）；成人觀眾則可選擇由專業導覽員帶領的定時導覽服務。

↑圖說：奇美博物館親子主題導覽「法老探險隊」透過任務型學習單，讓大小朋友共學共玩解碼法老的神祕符號、古埃及聖書體與王室飾品的動物意涵。（圖片來源：奇美博物館提供）

除實體導覽外，展場亦提供免費語音導覽QR Code，觀眾只需使用個人手機並自備耳機，即可隨走隨聽，深入認識法老在宗教、政治與藝術層面的多元樣貌，輕鬆穿梭古埃及文明的輝煌時代。

為便利全台觀眾前往台南看展，奇美博物館同步推出「高鐵國旅聯票」限量優惠。購買《埃及之王：法老》特展聯票，即可享高鐵票價85折，並加贈台南好禮；另有常設展聯票方案，同樣享高鐵85折優惠，並加碼贈送博物館禮品店50元抵用券，讓觀展行程更加豐富實惠。

↑圖說：為便利全台觀眾直達博物館，奇美博物館推出「高鐵國旅聯票」專屬優惠，購票可享高鐵票價85折，並加贈台南好禮。（圖片來源：奇美博物館提供）

《埃及之王：法老》展期自2026年1月29日至2027年1月10日止，全票580元、優惠票480元，另推出主打深度體驗的週三藝享票2,000元。館方預期開展初期人潮踴躍，建議已購票民眾善用官網「快速入場預約」服務，以節省排隊時間；未預約者亦可於現場依序入場。更多展覽與購票資訊，可至奇美博物館官網查詢。

