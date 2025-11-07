全台多出39萬頭滯場豬！綠委憂價格崩 陳駿季不透露護盤價：目前已達每公斤112元

經濟部長龔明鑫(左起)、行政院長卓榮泰、農業部長陳駿季備詢。李政龍攝



非洲豬瘟病例沒有往外擴散，農業部宣布昨天中午開放活豬運載，今(11/7)天凌晨開放豬隻屠宰、肉品拍賣，不過15天禁令讓全國多出約39萬頭滯場豬，讓去化成為問題。民進黨立委賴惠員下午在總質詢時表示，豬價會不會難去化而崩盤？農業部被逼到什麼時候才會護盤？農業部長陳駿季回應，他不能透露護盤價，但截至今日下午4時半為止，每公斤豬價最高到112元，農業部會一直監控價格。

卓榮泰今天下午前往立法院備詢，賴惠員首先說，今天凌晨開放豬隻屠宰、肉品拍賣，看起來價錢還不錯，卓榮泰面帶微笑、拍拍身旁的陳駿季，然後說「今天終於他第一次面帶一點微笑。」陳駿季說明，截止下午4點半，豬價每公斤最高到112元，單隻的到118、120元，平均將近101元。

賴惠員接著問，15天禁令讓全國多出約39萬頭滯場豬，農業部要如何去化？陳駿季表示，現在滯留總共約35-39萬頭豬，在非常短時間是進不到市場，所以要考慮每天的屠宰量，還有每天的批發、拍賣量，如果量太多，價格會撐不住，所以農業部希望透過有次序的把毛豬上市經過登記，同時要維持批發價，如果價格低到某個程度的時候，會請冷凍廠商進來拉豬，會去撐住一些基本的價格。

賴惠員追問，農業部要被逼到什麼樣的程度，才會出來護盤？陳駿季說，「我現在沒辦法說。」賴惠員再問，「私底下講也沒辦法？」陳駿季表示，「沒辦法，全國有20個肉品市場，農業部一直在監控價格。」

不過賴惠員擔心，這39萬頭豬用5個月來去化，市場會亂掉。陳駿季表現，農業部每週都會跟養豬協會、冷凍工會、肉品市場等討論供銷、調度，這個一定是滾動調整。

至於廚餘養豬會不會解禁，陳駿季說，農業部有短中長期規劃，短期來說，包括監控裝置一定要即時的、不是用上傳照片，中長期的部分，政府在考慮整體國內廚餘要如何再利用，達到一個環境穩定的情況，短中長期都會跟環境部一起檢討。

賴惠員也關注這次非洲豬瘟的病毒從哪裡來，卓榮泰表示，問題就在於廚餘該蒸煮未蒸煮、該查核未查核、該監控未監控，所以短時間內如果有條件解禁廚餘養豬，裝置、監控、法規加嚴處罰一定要完備。

卓榮泰隨後透露，明天會去看邊境管理，希望從內而外，把它再做安全的檢查一次，只有更趨嚴絕對不會放鬆。

