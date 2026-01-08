▲全台多縣市推免費營養午餐，柯呈枋：彰化不能再倒退！（圖／柯呈枋提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】面對各地方政府相繼宣布國中小營養午餐免費，包括台北市、台中市、基隆市、高雄市及苗栗縣，相關政策已逐漸成為全台共識。對此，彰化縣長參選人柯呈枋表示，這代表地方政府正在以實際行動減輕家長負擔、支持育兒與教育，而彰化不能再猶疑，更不能再倒退。

柯呈枋指出，民進黨提名立法委員陳素月參選彰化縣長，但至今外界尚未清楚看見其對營養午餐政策的具體態度。過去前縣長魏明谷任內，包括育兒津貼等政策曾出現跳票與爭議，已讓許多家庭承擔實質壓力。他表示，因此社會大眾特別關切相關政策是否會重演，對於下一任縣長的態度與保證，更需要具體而清楚的回答。

廣告 廣告

柯呈枋強調，營養午餐政策不僅涉及「是否免費」，更牽涉到孩子健康、教育與價值觀培養。他提出未來推動方向，包括減少剩食浪費、持續推動「食育美學堂」、優化菜單設計與營養均衡、加強食育教育，讓孩子懂得尊重食物、做出健康選擇。

柯呈枋指出，營養午餐不只是吃飽與否，而是每天都在進行的教育行為，關係孩子的身心發展與家庭負擔。

柯呈枋最後表示，孩子的成長沒有重來鍵，縣政更不容試錯。他呼籲對手應就營養午餐、育兒政策與教育路線提出明確立場與完整說明，包含是否支持午餐免費、是否承諾育兒政策不再跳票，讓家長知道未來四年，孩子與家庭將走向哪一種政策方向，不要再讓彰化成為政策不確定性的承擔者。