全台多逾30萬頭豬 養豬協會估解禁後拍賣價：每公斤95元

農業部宣布6日中午12時恢復活豬運載，7日凌晨零時恢復屠宰、拍賣，但因全台禁運宰15天多出30萬餘頭豬，有養豬戶擔憂豬價崩跌，因此還在觀望是否要出豬。（謝佳潾攝）

農業部宣布6日中午12時恢復活豬運載，7日凌晨零時恢復屠宰、拍賣，但因全台禁運宰15天多出30萬餘頭豬，有養豬戶擔憂豬價崩跌，因此還在觀望是否要出豬，對此，中華民國養豬協會理事長潘連周指出，有與肉商、冷凍工會協商，加上多數養豬場自主減少10％出豬量，不會一次出太多豬，所以他估解禁後的拍賣價大概每公斤95元，與疫情前每公斤近百元差距不大。

「大家共體時艱！」潘連周指出，禁運宰15天多出的30萬餘頭豬，確實會影響拍賣價，所幸與肉商、冷凍工廠協商後，大家都願意協助幫忙，加上多數養豬場自主減少出豬量約10％，不僅讓大家都能出豬，又不會一次出太多，所以解禁後的市價應該還可以維持平衡，他預估每公斤應該還有95元。

他說，疫情前，豬價每公斤約99至99元不等，而肉商與冷凍廠稱會持續性協助，所以解禁後的豬價應該與疫前差別不大，明天傍晚黃昏市場應該就可以買到豬肉了，請大家踴躍買起來、吃起來，畢竟大家這麼久沒吃到豬肉了。

