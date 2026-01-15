全台多雲偏涼 中南部日夜溫差大 颱風洛鞍無影響

交通部中央氣象署指出，今天(16日)天氣與昨天(15日)類似，不過水氣略增，迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島偶有局部降雨，而其他地區雲量稍增多，不過仍可見陽光，大致為多雲到晴的天氣；清晨各地低溫普遍在攝氏14到18度，感受偏涼，而白天東半部雲量較多，高溫約23、24度，中部以北可來到24至26度，南部則可達28度，感受溫暖舒適，不過，要留意中南部日夜溫差大，請適時調整穿著；另外，高山夜間及清晨氣溫偏低，路面易結冰，行車用路及登山請注意路況安全，山坡地農作物請防範寒害。

離島天氣：澎湖多雲，19至21度，金門晴時多雲，14至20度，馬祖晴時多雲，13至17度。

東半部沿海(含蘭嶼、綠島)及恆春半島有長浪出現的機率，海邊活動請多加留意。

目前位於菲律賓東南方海面上的輕度颱風洛鞍(NOKAEN)，預計未來在菲律賓東南方至東方海面活動，且強度發展不明顯，對台灣無直接影響。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示：16日環境風場為偏東風至東北東風，各地早晚仍涼，中南部日夜溫差大，西半部位於背風側，污染物易累積；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級，中部以北短時間可能達橘色提醒等級；雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級。 (編輯:柳向華)