全台大回暖冷空氣休一週！氣象粉專示警「這1天」要變冷

大陸冷氣團逐漸減弱，台灣今（12）天各地氣溫回升，太陽也久違的露臉，讓不少民眾明顯感受到暖意。北部及宜蘭白天高溫回升至19至21度，中南部則可來到23至24度，不過清晨與夜間低溫仍偏低，各地約落在11至15度之間，高雄以北部分近山區及空曠地區，仍可能出現10度左右甚至更低的低溫，早晚寒意仍很明顯。氣象粉專也提到，冷空氣將休息一週，不過「這1天」將轉冷。





氣象粉專表示，本週天氣型態將迎來「全台大回暖」，且有機會維持一週的時間。（圖／翻攝自臉書粉專《進擊の天氣小編》）

氣象粉專「進擊の天氣小編」在臉書發文指出，本週天氣型態將迎來「全台大回暖」，關鍵在於高壓中心逐漸東移出海，影響台灣的風向也將由原本的北風轉為東風，較為溫暖的氣流自海面吹拂而來，帶動氣溫穩定回升。整體來看，這波回暖可望維持約「一週時間」。

天氣回暖有感但日夜溫差大，白天暖陽露臉、夜間降溫快，清晨要留意霧氣與空氣品質變化。（圖 / 民視新聞資料照）

不過，粉專也提醒，回暖不代表完全轉為春天型態，未來幾天仍有幾項天氣重點需要注意。首先是水氣偏少，多數地區以晴到多雲為主，白天在陽光加持下相當溫暖，但入夜後氣溫下降速度快，日夜溫差大，早出晚歸的民眾仍須注意保暖。此外，西半部地區清晨可能出現局部霧氣，需提高警覺，留意能見度變化。同時，由於風場轉弱，局部地區空氣品質也可能短暫轉差，敏感族群應減少戶外活動。

粉專小編指出，這波冷空氣將暫時「休息一週」，下一次出現明顯降溫預估要等到下週二（20）才會出現。（圖 / 民視新聞資料照）

至於民眾關心的「何時再轉冷」，粉專小編也給出時間點，指出這波冷空氣將暫時「休息一週」，下一次較為明顯的降溫，預估要等到下週二（20）才會出現。粉專也幽默表示，「冷了好幾天，也該溫暖一下了，怕冷的朋友不妨趁這幾天陽光明媚，白天多走出被冷透牆壁會滲冷風的房子，會感受到暖許多」。

原文出處：全台大回暖「冷空氣休息一週」！氣象粉專示警「這1天」又要變冷了

