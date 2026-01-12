全台大回暖！冷空氣休息一週 「這天起」再明顯轉冷

生活中心／黃依婷報導

今日大陸冷氣團減弱，北部及宜蘭氣溫回升。（圖／翻攝自氣象署）

今（12）日大陸冷氣團減弱，北部及宜蘭氣溫回升，北部、東半部高溫19至21度，中南部高溫23至24度，各地低溫11至15度，其中高雄以北局部近山區及空曠地區有10度左右或以下低溫，各地早晚仍偏冷。氣象粉專也提到，冷空氣將休息一週，不過這天起將明顯轉冷，時間曝光。

氣象粉專「進擊の天氣小編」發文，本週天氣將迎來全台大回暖，隨著高壓中心東移出海，吹往台灣的風向由「北風」轉為「東風」，溫暖的氣流從海面拂來，我們將迎來「為期一週」的回暖天氣。

「進擊の天氣小編」表示，雖然是回暖，但仍有幾個天氣重點，未來幾天水氣少，多數地區「天晴」，白天溫暖，入夜仍偏冷，注意「溫差大」，西半部注意清晨可能有「局部霧」，且同時也要注意空氣品質局部轉差，冷空氣將休息一週，下一次較明顯轉冷，預估要等到「下週二」。

「進擊の天氣小編」指出，冷了好幾天，也該溫暖一下了，怕冷的朋友們不妨趁這幾天陽光明媚，白天多走出被冷透牆壁會滲冷風的房子，會感受到暖許多。

