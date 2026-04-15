全台大型就業博覽會開跑 逾500廠商參與、提供1.5萬職缺

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因應產業用人需求持續升溫及勞動市場加速轉型，勞動部啟動5場年度大型「就業博覽會」，今年逾500家廠商參與，釋出1萬5000多個工作機會。（勞動部提供）

因應產業用人需求持續升溫及勞動市場加速轉型，勞動部啟動5場年度大型「就業博覽會」，今年逾500家廠商參與，釋出1萬5000多個工作機會。勞發署表示，現場除了可面試，還提供多項職涯服務、技能培訓及創業等資源與服務，全力協助求職者搶占就業及轉職先機，提醒民眾可以把握機會到現場，找到適合自己的職涯方向。

勞發署表示，規畫3月中旬起至7月，陸續於新竹、基隆、屏東、台南及台中等地共舉辦5場大型就業博覽會，第一場就業博覽會已於3月14日在新竹舉辦，計提供1萬個以上工作機會，吸引超過1萬名求職者參與。

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勞發署指出，今年度第2場就業博覽會將於4月25日在基隆市立體育館登場，本活動結合基隆海港意象，除基隆當地廠商外，雙北企業同步參與，共邀請60家企業參與、1800個工作機會，現場直接面試。

勞發署表示，為讓求職者更了解職場實況，基隆地區就業博覽會現場設置2個主題宣導區及1個成果體驗區，包含「聊聊職涯BAR」職涯定位與輔導、「中高齡探索俱樂部」友善職場與實作體驗、「職訓、創業暨多元成果」具體化輔導成效。

勞發署表示，5月至7月間，將於屏東、台南及台中等地舉辦3場就業博覽會，預計提供4000個以上的工作機會，如果你正在找工作、考慮轉職，或者想多看看不同產業機會，這是一個可以一次比較與直接面試的好機會。

勞發署補充，自3月起，還在全台舉辦95場校園徵才活動，提供超過17萬6000個以上的職缺，4月至5月間就會舉辦52場次，至少6萬5000個職缺，即將踏出校園的青年朋友可把握離你找工作最近的機會。

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