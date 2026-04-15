全台大型就業博覽會開跑 逾500廠商參與、提供1.5萬職缺
因應產業用人需求持續升溫及勞動市場加速轉型，勞動部啟動5場年度大型「就業博覽會」，今年逾500家廠商參與，釋出1萬5000多個工作機會。勞發署表示，現場除了可面試，還提供多項職涯服務、技能培訓及創業等資源與服務，全力協助求職者搶占就業及轉職先機，提醒民眾可以把握機會到現場，找到適合自己的職涯方向。
勞發署表示，規畫3月中旬起至7月，陸續於新竹、基隆、屏東、台南及台中等地共舉辦5場大型就業博覽會，第一場就業博覽會已於3月14日在新竹舉辦，計提供1萬個以上工作機會，吸引超過1萬名求職者參與。
勞發署指出，今年度第2場就業博覽會將於4月25日在基隆市立體育館登場，本活動結合基隆海港意象，除基隆當地廠商外，雙北企業同步參與，共邀請60家企業參與、1800個工作機會，現場直接面試。
勞發署表示，為讓求職者更了解職場實況，基隆地區就業博覽會現場設置2個主題宣導區及1個成果體驗區，包含「聊聊職涯BAR」職涯定位與輔導、「中高齡探索俱樂部」友善職場與實作體驗、「職訓、創業暨多元成果」具體化輔導成效。
勞發署表示，5月至7月間，將於屏東、台南及台中等地舉辦3場就業博覽會，預計提供4000個以上的工作機會，如果你正在找工作、考慮轉職，或者想多看看不同產業機會，這是一個可以一次比較與直接面試的好機會。
勞發署補充，自3月起，還在全台舉辦95場校園徵才活動，提供超過17萬6000個以上的職缺，4月至5月間就會舉辦52場次，至少6萬5000個職缺，即將踏出校園的青年朋友可把握離你找工作最近的機會。
其他人也在看
50歲暫停一下剛剛好！換種方式往前走，人生比想像更寬廣…老黑：餘生很貴，再省就沒了
以前總覺得越忙越重要，每天準時下班竟有罪惡感…… 到了50歲才明白，人生不是只有朝九晚五這一條軌道。微退休不是躺平，而是一場優雅的 Escape——逃離身不由己的行事曆，找回對生命說「是」的權力。 因為，該在一起的人、該花的時間，再省，就真的沒了。 餘生很貴，就別再為不值得的人揮霍了。
發錢了！高年級生回職場直接領6萬「企業留人再拿25.8萬」內行人領錢大補貼一次看
勞動部針對中高齡與高齡者就業獎勵提出重大優化，為了更靈活應對勞動力缺口，調降了薪資與任職時間門檻，讓更多二度就業或退休重返職場的長者能受惠，此措施主要針對年滿55歲以上，或45歲以上依法退休且離開職場滿3個月的勞工。
央行徵才 年薪最高破130萬
擁抱「金」飯碗的機會來了。負責擬具總體經濟政策的中央銀行，近日公開對外徵才，在鳳凰花開的季節性徵才時節來臨前，引來財金科系研究所準畢業生的重視，也令有意任職貨幣政策最高決策機構的從業人員關注。央行強調，徵才行動瞄準金融研究專業等四類型人才，最高年薪超過130萬元，並高度重視四類應徵人員的英文能力。
放寬請領資格 銀髮中心力推「五五就業獎勵」
高齡少子化趨勢發展，勞動力吃緊已成為企業用人的挑戰。為鼓勵中高齡及高齡者重返職場，勞動部推動「五五就業促進獎勵」，透過勞工就業獎勵與雇主職場支持輔導費補助，協助中高齡穩定就業，並補足企業用人需求。勞動力發展署中彰投分署除積極推動外，並搭配產業說明會、企業參訪及職場體驗等多元化就業準備活動，提供中高齡個別化就業服務，自113年至今年3月底，已協助逾1,000人次成功就業，並輔導127家企業打造友善職場。此外，該措施自4月10日起進一步放寬補助門檻，期盼吸引更多熟齡人才投入就業市場。中彰投分署指出，透過第一線服務觀察，中高齡者偏好彈性工時與多元就業型態，因此勞動部本次針對「五五就業促進獎勵」進行四項關鍵調整：一是調降補助薪資門檻，針對55-64歲及65歲以上部分工時者，工資分 ...
準時下班、午休睡覺會被念！「10大職場被白眼行為」 00後看完超委屈
該名網友指出，所謂「10大被白眼行為」其實多為日常工作中的基本選擇，但卻在部分職場文化中被放大檢視，甚至遭到負面評價。她表示，自己與同齡朋友看到這些內容感到無奈，強調並非刻意「整頓職場」，只是希望維持基本工作與生活界線，例如準時下班，卻仍可能在隔天會議中遭...
正妹嗨慶22歲買房！網見本業驚「入行3年月新20萬↑」秒跪了
生活中心／綜合報導許多人都夢想就職存上第一桶金，下一步進展「有車有房」的生活，近日就有一名22歲高雄正妹過去分享自己順利簽下契約、買下人生第一間房子的貼文再度被挖出，當時他感嘆「像做夢一樣」，貼文在網路掀起熱烈討論，不少網友好奇他的職業，甚至還有人懷疑正妹「頭期款哪來」，對此正妹本人公開他超反差職業就是「船員」，讓內行網友也跳出來稱：「沒記錯第三年就月薪20多萬了…」。
樹人醫專展強大教學量能 台大醫院攜百萬年薪攬才
【記者 王雯玲／高雄 報導】 醫界龍頭台大醫院與南部醫事指標院校—樹人醫護管理專科學校今( 14 )日展開關鍵
「螢幕同事」是北韓人？深偽面試滲透全球企業 年詐取逾6億美元
商傳媒｜吳承岳／台北報導北韓IT工作者利用先進的深偽（Deepfake）技術，在全球企業的遠端虛擬面試中冒充他人身份，成功取得工作職位，主要目的是為北韓政權賺取外匯。據估計，這些詐騙活動每年可為北韓帶來高達6億美元的非法收益。 隨著新冠疫情後遠端工作模式的普及，許多企業在聘僱時越來越依賴線上視訊面試，導致同事之間可能從未實體見面，這為身份冒充提供了可乘之機。這些北韓IT工作者常從中國、俄羅斯、東南亞等地，利用當地協作者與中間人進行操作。他們使用的深偽技術已日趨精進，不再是簡單地觀察嘴型或眨眼就能輕易識破。 根據《米司法省》的一份起訴書指出，在2018年至2024年間，北韓IT工作者及其同謀至少滲透了64家美國企業。僅從已確認的10家美國公司中，他們就獲取了超過86萬美元的收入。一份2025年的報告顯示，全球已有超過5,000家公司成為這些冒充手法的受害者。美國資安公司《CrowdStrike》在2025年發布的報告更提及，在過去12個月內，超過320家企業允許了北韓工作者的滲透，此數字較前一年激增了220%。 這些北韓IT工作者的最終目標是規避因核武發展而面臨的國際制裁，為國家獲取急需
培育郵輪產業人才 麗星夢郵輪深化與高餐大合作
麗星夢郵輪（StarDreamCruises）旗下涵蓋麗星郵輪（StarCruises）與星夢郵輪（DreamCruises），持續深化與國立高雄餐旅大學（NKUHT）之產學合作，積極投入人才培育與產業接軌，致力於培養未來觀光與郵輪產業專業人才，並強化台灣及區域市場的人才基礎。(見圖)麗星夢郵輪今(十四)日說明，該合作再次展現麗星夢郵輪深耕台灣郵輪產業的長期承諾。隨著探索星號（StarNavigator）以基隆為母港全年營運，提供二晚、三晚及午晚多元航程，串聯日本與韓國熱門航點，不僅提升區域航線連結，也為在地產業發展注入穩定動能。麗星夢郵輪總裁吳明發表示，穩定的母港布局，讓我們能更深入參與在地郵輪生態，同時創造具體且長期的人才發展機會；透過與高餐大的合作，我們將學術培養與 ...
打造「畢業即就業」直通車！義守大學攜手聯華電子X日月光X燁聯鋼鐵 三大企業進校培育即戰力
【記者 王苡蘋╱高雄 報導】在高等教育全面邁向「學用合一」的趨勢下，義守大學透過系統化職涯培育機制，為學生打造
台積電改寫2055元新天花板！短短2個月新增135位億萬富翁
台積電（2330）法說會前夕，今（14）早盤中股價再度改寫2055元新天花板，一張要花205.5萬元，等於只要持有近50張，就擁有上億身價。據集保結算所資料，台積電已創造近9900名億萬富翁，且神山今年2月25日率先站上2000元大關後股價震盪，短短2個月收復再締新猷外，全民進場撿又賺一波，短短2個月就新增高達135位億萬富翁。
粿粿與王子「擁吻親密照」首度曝光！ 范姜彥豐律師怒批：行為令人髮指
男星范姜彥豐的妻子粿粿（江瑋琳）婚內出軌藝人王子（邱勝翊），范姜對2人提告侵害配偶權。士林地院今（14日）下午開庭，范姜彥豐親自出庭，其律師直批女方私下稱呼王子「殿下」，並手握2人擁吻親密照，更指控粿粿揚言要將范姜彥豐及家人趕出住處，因此向2人求償100萬元。
大太陽要沒了！週三起鋒面接力 降溫又降雨
[Newtalk新聞] 中央氣象署播報員於今(13)日的天氣播報中表示，明日的天氣與今天類似，高溫都是30度以上，降水則偏少，不過從週三到週五會有微弱鋒面通過，高溫略為下降，降雨則是到週六才會趨緩。 氣象署播報員黃恩鴻表示，明日天氣與今天大同小異，高溫上看30到33度，南部略高於北部，午後山區會有零星降雨，紫外線強。至於週三開始，由於微弱鋒面通過，北部及東半部有局部短暫陣雨，中南部多雲到晴。 而週四開始鋒面減弱，基隆北海岸、宜蘭有局部短暫陣雨。週五鋒面通過，桃園以北、宜花有局部短暫雨，竹苗、台東及恆春為零星短暫雨，中南部則是多雲到晴。 溫度方面，週三至週四北部及東半部高溫略降為27至29度，週五至週日，受鋒面及東北季風影響，再降為25至27度，低溫則都是21至23度。至於備受關注的強颱辛樂克，氣象署表示，辛樂克颱風路徑朝西北移動，對台灣沒有影響。查看原文更多Newtalk新聞報導雨揚老師》12生肖農曆3月運勢：雞寶寶召喚錢潮、豬寶寶進帳頗豐(下)35年來最強4月颱！辛樂克颱風結構扎實 穩坐今年「風王」
周子瑜爆「秘戀」大9歲許光漢！與女方媽媽合照曝光
娛樂中心／綜合報導在南韓打拼多年的女團TWICE成員周子瑜，不僅有著亮麗外貌，舞台實力更是讓她圈粉無數，日前才在台北大巨蛋的演唱會上淚崩，讓許多台灣粉絲超心疼，沒想到她現在不僅事業有成，在感情上也疑似「名花有主」？近日網路上不斷謠傳周子瑜與大她9歲的男星「許光漢」熱戀中，消息甚至衝上微博熱搜第1名，雙方粉絲反應曝光。
中職》意外二軍大核爆！ 兄弟歷史K王寫洋投史上首見慘紀錄
中信兄弟隊史三振王德保拉今天在二軍對樂天桃猿大核爆，僅投2.2局狂失9分，成為聯盟二軍史上第一位投不滿3局卻掉至少9分的洋投。德保拉首局就被樂天二軍打線猛攻一輪，單局被敲3安，包含杜禹鋒的滿貫全壘打，失掉6分。2局上，德保拉單局又被狙擊3安掉1分。3局上，德保拉被張趙紘敲出2分砲，教練團決定換投。
出車禍被警察「問1句話」別亂答 律師：肇責恐多30%
出車禍被警察「問1句話」別亂答 律師：肇責恐多30%
匯244萬給兒成鐵證？陳佩琪揭「夫妻9年收入」遭網酸
政治中心／綜合報導民眾黨創黨主席柯文哲涉及多起案件，一審被判17年徒刑、褫奪公權6年，在上週公開的判決書中，揭露柯文哲利用木可公司將政治獻金挪為己用，甚至妻子陳佩琪更匯款給兒子柯傅堯244萬，用以購買股票、基金，但陳佩琪12日發文，表示只是「照往例」轉244萬給小孩。而在今（14）日，她再度發文，公開過去9年的報稅資料的收入總額，再次強調「我們夫妻工作35年， 會沒有244萬贈與小孩？」，開嗆「這樣也要黑？是想做不當連結吧？」。
南亞科重訊記者會 15:30財務主管親上火線
[NOWNEWS今日新聞]臺灣證券交易所今（14）日公告，記憶體大廠南亞科將於下午15時30分，於證交所3樓記者室透過視訊方式召開重大訊息記者會，預計將由財務主管饒昌明親上火線，對外說明董事會的重大決...
見家長？許光漢同框子瑜媽鬧緋聞 登微博熱搜第一網傻眼
周子瑜近日被傳與許光漢熱戀，話題一路延燒，甚至衝上微博熱搜第一。但所謂「戀情證據」其實相當單薄：許光漢現身TWICE台北演唱會，加上子瑜母親在IG貼出一張兩人後台合照，兩條線索被拼湊後，直接升級成「見家長」，劇情跳躍程度讓不少人看傻眼。
斷開福原愛5年！江宏傑爆同框「小11歲女星」2小時互動全被拍
娛樂中心／巫旻璇報導台灣前桌球國手江宏傑於2016年與日本前桌球名將福原愛結婚，當時被視為台日體壇的模範夫妻。不過之後福原愛捲入婚內情感爭議，兩人最終於2021年離婚，結束這段婚姻。近日有週刊直擊，江宏傑身邊出現一名女子，兩人穿著同色系服裝、互動自然，邊走邊聊氣氛輕鬆，引發外界關注。不過該名女子其實是他過去同經紀公司的師妹林葦妮（木木），當時兩人正於台北市信義區百貨公司拍攝手機廣告。