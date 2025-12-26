全台大降溫冷爆！「取暖1NG動作」小心

▲國健署提醒，回家避免溫差刺激，包括從寒冷戶外進入室內後，應讓身體逐步回暖，再洗熱水澡，降低心血管疾病的風險。（示意圖／NOWNEWS資料照）

[NOWnews今日新聞] 中央氣象署今（26）日針對新北、宜蘭發布低溫特報，因大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。國健署提醒，有心血管疾病、高血壓、高血糖、高血脂等患者留意保暖措施。且要注意回家避免溫差刺激，從寒冷戶外進入室內後，應讓身體逐步回暖，再洗熱水澡，洗完熱水澡後，應先擦乾身體、穿好衣服再離開浴室，避免立刻進入較低溫環境，降低心血管疾病的風險。

近期冷空氣一波接一波，全台氣溫明顯下降，早晚溫差大，清晨及夜間尤其寒冷。國健署呼籲，有心血管疾病、高血壓、高血糖、高血脂患者，及年長者應作好保暖措施，並注意溫度變化，避免造成血壓升高，誘發心絞痛、心肌梗塞或中風的發生。

廣告 廣告

國健署提到，外出飲食應節制，聚餐避免大吃大喝，注意均衡飲食，減少高油、高鹽食物攝取，並多補充水分，少喝含糖飲料，更不要喝酒取暖，以免增加心血管負擔。

國健署說，回家避免溫差刺激，包括從寒冷戶外進入室內後，應讓身體逐步回暖，再洗熱水澡，洗完熱水澡後，應先擦乾身體、穿好衣服再離開浴室，避免立刻進入較低溫環境，降低心血管疾病的風險。

另外，維持良好作息。國健署指出，避免過節歡聚熬夜，維持規律作息與充足睡眠，建議成人每日需要睡足7至9小時。

國健署署長沈靜芬提醒，民眾平時應注意自身三高狀況，三高初期多無明顯症狀，民眾不易察覺自身健康可能已面臨危害，建議每年至少落實1次「722」居家自我血壓測量：連續「7」天量測、早上起床後、晚上睡覺前各量一回，總共「2」回、每回量「2」次取平均值。

沈靜芬說，要留意身體警訊，一旦發生疑似中風或心肌梗塞的症狀時，即時撥打119，爭取黃金救援時間，降低死亡及後遺症風險。

新光醫院健康管理部醫療副主任柳朋馳表示，穿衣服的時候留意室內外的進出，不要讓溫差變化過大，同時水分要補充足夠，因為遇到冷空氣、血管收縮的時候，會有腦部血管流量不足，或容易增加心血管疾病的發生。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

赴日跨年小心！流感流行中 林氏璧示警「流行熱點」

熟男耶誕夜解鎖新姿勢！啪一聲不理 隔天驚見「茄子」

40歲女手臂壯一圈！醫驚：不是二頭肌 巨大腫瘤超過10公分