全台大降溫日夜差逾10度！「最冷時段」曝光 回暖時間出爐

生活中心／陳慈鈴報導

全台大降溫的時間又來了，提醒民眾記得做好禦寒準備，適時增減衣物。（示意圖／資料照）

受到東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，再加上華南雲雨區東移影響，北部及東半部地區要留意有局部短暫雨，中南部地區則有零星短暫雨的機率。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」預估最冷時段，並提醒這波冷空氣預計會冷到週四，提醒民眾多加留意。

氣象報馬仔於27日表示，東北季風持續影響下的濕冷天氣，桃園以北及基宜地區位於迎風面，27日水氣明顯偏多，特別是新北沿海及基宜地區有局部大雨發生，白天氣溫回升有限，導致體感溫度偏低，濕冷感受將持續至週三晚間；至於中南部地區白天回溫較快，目前（27日）南北氣溫差可達約8至10度。

氣象報馬仔指出，27日晚起冷空氣南下影響台灣，中南部地區入夜後氣溫逐漸下降，28日晚至後天清晨將是最冷時段，雖然本次冷空氣強度比前幾波來得弱一些，預計將影響至週四清晨，惟在雲量偏少條件下，夜間輻射冷卻影響仍不可小覷，特別是中南部及空曠地區，夜間及清晨體感溫度偏低。

氣象報馬仔為此特別提醒，氣溫降幅仍是有感的，早出晚歸的朋友務必做好保暖措施，同時留意日夜溫差變化，避免受寒。

※「氣象報馬仔」臉書完整全文：https://reurl.cc/W8KgdZ

