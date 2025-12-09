全台大降溫！高CP「平價圍巾」推薦：UNIQLO、GU 百元價入手，Karina同款必搶！

【文／Beauty美人圈．LISA】



入冬後最不能沒有的就是一條保暖又好搭的「圍巾」！如果你想在不傷荷包的情況下入手質感好、配色百搭、材質舒服的款式，本篇精選 2025 冬天平價圍巾推薦，從韓星同款、極簡系到厚磅毛絨款通通有，價格親民卻不輸精品質感。想找到 CP 值最高、冬天每天都想戴的那條圍巾？這篇一次幫你整理好！



平價圍巾推薦：UNIQLO 舒芙蕾紗粗針織圍巾，約NT$600

日本 UNIQLO 最近賣的超好的就是這款舒芙蕾紗粗針織圍巾！質地柔軟舒適、上身完全不會有刺癢感，下擺厚厚的流蘇設計增添造型感，還能搭配 UNIQLO 專屬的客製化刺繡服務，百元價就能獲得一條獨一無二的圍巾，有去日本的朋友一定要收啊～

日本 UNIQLO 最近賣的超好的就是這款舒芙蕾紗粗針織圍巾 圖片來源：UNIQLO

平價圍巾推薦：GU STYLE-HEAT圍巾，NT$590

這條 GU 的 STYLE-HEAT 圍巾完全是冬天 CP 值之王！主打保暖又輕量的 STYLE-HEAT 機能材質，上身立刻感受到蓄熱效果，卻不會厚重笨拙。觸感柔軟、貼膚不刺癢，長度也很實穿，不論是單圈、雙圈或披掛都很好搭。配色走簡約百搭路線，日常通勤、學生族、上班族都能輕鬆駕馭，是想入手平價又保暖圍巾的首選之一。

這條 GU 的 STYLE-HEAT 圍巾完全是冬天 CP 值之王 圖片來源：GU

平價圍巾推薦：MARITHÉ&FRANÇOIS GIRBAUD 毛絨格紋針織圍巾，約NT$1,896 （高胤禎同款）

這款 MARITHÉ & FRANÇOIS GIRBAUD 毛絨格紋針織圍巾是今年冬天韓系穿搭的熱門單品，高胤禎同款更是讓它討論度飆升！溫柔奶油系格紋搭配長流蘇設計，質感滿分，隨便一繞就有濃濃的法式暖感。面料蓬鬆柔軟、圍起來非常保暖又不厚重，無論搭配大衣、羽絨或日常休閒裝都超好看，是想提升冬季氛圍感必收的一條圍巾。

這款 MARITHÉ & FRANÇOIS GIRBAUD 毛絨格紋針織圍巾是今年冬天韓系穿搭的熱門單品 圖片來源：MARITHÉ&FRANÇOIS GIRBAUD

平價圍巾推薦：engbrox 棉花糖圍巾，約NT$1,069 （Karina同款）

韓國品牌 engbrox 推出的棉花糖圍巾很受韓妞歡迎，柔柔軟軟的毛絨質地一上身就像被棉花糖包住，份量感十足卻完全不厚重，顏色是超療癒的牛奶淡藍，無論搭配深色外套或白色穿搭都超顯氣質。這款也是 Karina 的同款單品，韓系氛圍感直接拉滿，想拍出冬日感美照、或找一條保暖又甜美的圍巾，選它就對了！

韓國品牌 engbrox 推出的棉花糖圍巾很受韓妞歡迎 圖片來源：IG@katarinabluu、engbrox

