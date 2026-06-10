全台大雨卓榮泰稱及時雨 南部水庫進帳明顯

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行政院長卓榮泰(中)到基隆圳頭福德宮參拜，他指這場豪雨是及時雨，南部水庫水位都有增加，感謝土地公的保佑。(記者盧賢秀攝)

〔記者盧賢秀／基隆報導〕受滯留鋒面接近、西南季風影響，全台都下大雨，行政院長卓榮泰稱這場雨是及時雨，南部曾文水庫、南化水庫的水位都有增加，他感謝土地公伯保佑「風調雨順」。

卓榮泰今天下午和基隆市議長童子瑋和議員曾怡芳等人，到七堵圳頭福德宮、百福宮和百福中埔福德宮參拜，祈求風調雨順。

卓榮泰說， 這場雨來得剛好，對全台灣來講是一個及時雨，尤其是中部和南部，最近比較缺水，尤其是南部。他觀察了一下，昨天到今天是雨量最大的時候，且大多落在水庫區，曾文水庫、南化水庫，水位都有增加。

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他希望雨能落在水庫，不要落到街道上，這就是所謂的「風調雨順」。

行政院長卓榮泰(後中)到基隆圳頭福德宮參拜，感謝土地公的保佑風調雨順。(記者盧賢秀攝)

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