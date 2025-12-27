全台天氣急凍！今低溫僅12度「做一事」恐增心血管風險 護身3招曝

記者簡浩正／台北報導

今日大陸冷氣團逐漸減弱，清晨溫度仍偏低，各地低溫約12至16度。（示意圖／資料照）

真的好冷！中央氣象署指出，今（27）日大陸冷氣團逐漸減弱，清晨溫度仍偏低，各地低溫約12至16度，局部地區會再低1至2度，請務必做好保暖工作。國健署也提醒有心血管疾病、三高（高血壓、高血糖、高血脂）患者，以及年長者應作好保暖措施，並注意溫度變化，尤其外出飲食須節制，少喝含糖飲料，更不要喝酒取暖，以免增加心血管負擔。

氣象署表示，今(27)日大陸冷氣團減弱，北部及東北部天氣仍涼，其他地區早晚亦涼，中南部日夜溫差大；桃園以北、臺灣東半部地區及恆春半島有局部短暫雨；跨年部分，30日東北季風稍增強，北部及東北部氣溫稍下降，31日至明年1月2日東北季風影響，各地早晚稍涼；桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象專家吳德榮在「洩天機教室」也指出，冷氣團最強時期已過，今晨氣溫略升；截至5：02，本島縣市平地最低氣溫為，新竹(關西鎮)12.1度。下週二、三(30、31日)東北季風略增強，北台灣多雲偶有局部短暫降雨的機率，其他各地仍晴朗穩定。值得注意的是，最新模式模擬顯示，下週四(1日)起另一波冷空氣開始南下，北部、東半部轉有局部短暫雨。下週五(2日)冷空氣續南下，各國模式模擬歧異大、且持續調整，故此波冷空氣的最終強度為何？是否僅為2026第1波「大陸冷氣團」，需再觀察。

國健署提醒三高及年長者應作好保暖措施，尤其外出飲食須節制，少喝含糖飲料，更不要喝酒取暖，以免增加心血管負擔。（圖／翻攝自Pixabay）

不過，近期冷空氣一波接一波，跨年佳節遇濕冷天氣，全台氣溫明顯下降，民眾狂歡時也要注意。國健署慢性疾病防治組組長周燕玉表示，有三高的患者，以及年長者應作好保暖措施，並注意溫度變化，以免造成血壓升高，誘發心絞痛、心肌梗塞或中風的發生。並提醒牢記3事，安心過節：

1、外出飲食應節制：聖誕聚餐，應避免大吃大喝，注意均衡飲食，減少高油、高鹽食物攝取，並多補充水分，少喝含糖飲料，更不要喝酒取暖，以免增加心血管負擔。

2、回家避免溫差刺激：從寒冷戶外進入室內後，應讓身體逐步回暖，再洗熱水澡，洗完熱水澡後，應先擦乾身體、穿好衣服再離開浴室，避免立刻進入較低溫環境，降低心血管疾病的風險。

3、維持良好作息：避免過節歡聚熬夜，維持規律作息與充足睡眠，建議成人每日需要睡足7-9小時。

三立新聞網提醒您：

喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

