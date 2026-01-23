全台失業率創25年新低 服務業就業人數占比突破61％

主計處22日公布去年12月份以及2025全年度就業情形統計，其中12月失業率為3.30%，較11月下降0.03%；2025年全年失業率則為3.35%，較2024年下降0.03%，是自2001年以來，近25年新低紀錄。

根據統計，我國失業率曾在2009年飆升至5.85％，當時主因為受2008年金融海嘯帶來全球經濟衰退影響；此外，2021年也因爆發新冠疫情，導致失業率升至3.95%，但後續即逐年持續下降至今。

至於就業情形，12月就業人數較11月增加6000人，其中以服務業增加4000人最多。2025年全台服務業就業人數占全體就業人數比例達61.01%，10年來共上升1.99個百分點，工業部門及農業部門人數則皆呈現下降。

比較各國12月失業率，台灣為3.35%，美國為4.1%、南韓4.1%、香港3.6%，日本較低為2.4%。



