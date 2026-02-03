即時中心／林耿郁報導

今（4）天環境為偏東風，全台水氣較少，各地大多為多雲到晴，僅花、東地區及恆春半島有局部短暫雨，東北部地區亦有零星短暫雨，至於其他地區預估都是相對乾爽的天氣。

氣溫方面，氣象署預報夜間至清晨西半部雲量少，早晚稍涼，中部以北及東北部低溫約13至15度，南部及花東16至17度；白天氣溫比昨（3）天高，北部及東半部高溫約22至25度，中南部高溫可達26至28度，西半部日夜溫差大，請適時增減衣物。

廣告 廣告

離島天氣：澎湖晴時多雲，16至19度，金門晴時多雲，12至18度，馬祖晴時多雲，10至15度。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天環境風場為偏東風，西半部擴散條件差，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級。

原文出處：快新聞／全台好天氣！今各地多雲到晴 南部、金門空品亮橘燈

更多民視新聞報導

宜出門！今雨勢減緩回溫 高山有零星降雪機率

把握好天氣！今各地溫暖舒適 高屏空品亮橘燈

又濕又冷！今各地降溫轉雨 高山有望下雪

