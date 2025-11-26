全台好農匯集臺北花博農民市集 產地直送最新鮮

隨著氣溫逐漸下降、天氣轉冷，正是補充能量、增強保暖的季節。臺北花博農民市集執行單位—台北市農會，將於 11 月 29 日至 30 日 舉辦「全台好農大集合 產地直送最新鮮」主題展售活動，邀請市民一同採買冬初最對時的當令蔬果。

大甲芋頭-林義職

冬令時節適合多攝取甘薯、馬鈴薯、芋頭等根莖類，以補充身體能量；

薑

再搭配蔥、薑、蒜等暖性食材，有助驅寒暖胃。

有機蔬菜-花蓮鄒仁芳

高麗菜

胡蘿蔔-有機

蔬菜方面推薦胡蘿蔔、花椰菜、玉米及高麗菜，富含維生素與膳食纖維。菇類如香菇、黑木耳、金針菇，不僅營養滿分，也能為火鍋增添層次、去油解膩。

帝王柑

胭脂芭樂-慣行

木瓜-南投林浚宇

本次市集邀集全台各地優質農民與青農齊聚，帶來柑橘、芭樂、木瓜、火龍果、水梨等多種當季鮮果，以及各式在地農特產品，讓民眾不必遠行，就能一次採買應景水果與產地美味，不論自用或送禮都合宜。現場亦特別安排台北市士林區、內湖區農特產品專區，讓消費者輕鬆購得最道地的城市農產。

除了豐富展售內容，活動也規劃趣味互動體驗「綜合水果保齡球」。歡迎有興趣的民眾，現場報名參加，名額有限、額滿為止。

包種茶-茶湯

台北市農會誠摯邀請市民朋友，把握冬初週末時光，漫步花博農民市集，品一杯香氣四溢的台灣好茶，採買新鮮直送的當季蔬果，感受農村慢生活的美好與溫度。

花博農民市集氣球拱門

臺北花博農民市集位於臺北市中山區玉門街 1 號，捷運淡水信義線圓山捷運站 1 號出口，更多活動內容介紹，歡迎至Facebook粉絲專頁「台北花博農民市集」查詢，或至臺北花博農民市集官網(https://www.expofarmersmarket.gov.taipei/)查詢。 (臺北花博農民市集營業時間為每周六、日早上10：00至晚上18：00)