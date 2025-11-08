全台客運駕駛短缺 公路局與業者攜手擴大徵才

其他人也在看
曾沛慈緊黏鮮肉熱舞 害羞喊「老公不要看！」
「國民姊姊」曾沛慈出道18年，8日首次站上北流舞台開唱，舉辦「關於愛這件事」巡迴演唱會台北站，吸引超過4000名歌迷擠爆現場。老公Peter也現身支持。她勁歌熱舞展現苦練多時的成果，其中一段與鮮肉男舞者熱舞時，她害羞得直呼：「這段老公不要看！」中時新聞網 ・ 7 小時前
台日韓交流賽》對桃猿中繼1局失1分但滿意沒保送 蕭齊飆速150公里「珍藏」直球有原因
桃園亞洲職棒交流賽第2天上演「樂天內戰」，效力日職東北樂天金鷲的台灣投手蕭齊在5局登板中繼，繳出1局失1分的內容，丟掉球隊的領先優勢，退場後他接受媒體訪問，自評不知道該給自己幾分，「但是知道做得好跟做不好的部分，今天比較好的是沒有保送，教練也說有勇敢跟打者對決就夠了。」蕭齊5局下接替投球，面對到第一位打者是中職樂天桃猿的游承勳，讓他擊出游擊滾地球出局，接著卻被許賀捷敲出右外野邊線的二壘安打，雖然後面用界外飛球解決了高中同窗何品室融，但2出局後仍難逃張趙紘敲出中外野平飛球，形成帶有1分打點的追平二壘安打。「把今天當成一軍比賽，所以跟教練說，要先拿出能丟進好球帶的球種去對決。」蕭齊點出自己課題一直是直球系的控球，二縫線和四縫線都還在想辦法勇敢丟進好球帶，所以此役並沒有使用太多速球，「不知道今天球速算好或不好，但跟平常差不多。」根據官方紀錄，他今天最快球速是150公里。樂天桃猿陣中有許多蕭齊認識的故友，今天難得重逢卻在場上分庭抗禮，他表示許久未見，大家都進步很多，雖然自己挨打失分，但也成了繼續努力的動力，下次會再拚回來。蕭齊過去就讀穀保家商時，張趙紘就是宿敵平鎮高中的同屆敵手，而且去年也曾同麗台運動報 ・ 8 小時前
黃明志持毒涉謝侑芯命案 「延扣90小時」 律師曝最新現況
黃明志持毒涉謝侑芯命案 「延扣90小時」 律師曝最新現況EBC東森娛樂 ・ 8 小時前
補充保費爭議衛福部才轉彎 陳時中突喊：2萬元門檻太低
行政院政務委員陳時中今天談及健保補充保費議題時說，衛生福利部方向概念沒錯，但新台幣2萬元門檻太低；至於是否政策「轉彎」，事實上過去10幾年都在討論，額度必然要思考。中天新聞網 ・ 11 小時前
正視台灣需「電力保險」！張景森籲應考量台灣能源戰略、拖越久越貴：核二、核三盡速轉為戰備電廠
張景森形容，這是一張「電力保險」，平時不用不必發電、無需燃料，但只要維持系統完整、設備維護、人員演練，一旦有事可在迅速完成併網啟動，正如戰備醫院、戰備機場，台灣應該也要有「戰備電廠」。放言 Fount Media ・ 16 小時前
禽流感重創供應 感恩節火雞漲價25% 省錢仍有竅門
禽流感導致火雞產量大減， 今年感恩節火雞零售價上漲25%，批發價漲幅更三倍於此；感恩節大餐成本提高已成定局，但還是有省錢...世界日報World Journal ・ 14 小時前
羽球》陪戴資穎征戰逾10年 賴建誠：小戴能好好休息
31歲的戴資穎今年左膝、右膝先後進行手術，昨在社群網站宣布退役，這一枚超級震撼彈，令不少球迷感到難過，也只能給予小戴祝福。陪伴小戴征戰超過10年的教練賴建誠暖心表示，「小戴退休後，我們替她感到開心，真的可以好好休息，不用再煩惱練球的事情。」自由時報 ・ 18 小時前
兆豐捐彰化縣第一座理財愛的書庫 扎根理財觀念
【記者林玉芬/彰化報導】彰化第一座「理財愛的書庫」7日在永興國小揭牌，縣長王惠美、台灣閱讀文化基金會董事黃坤檳、兆豐證券董事長陳佩君、新竹物流經理張曉華等與會揭牌，這不僅是閱讀教育的重要里程碑，更象徵...自立晚報 ・ 21 小時前
鳳凰颱風逼近 台電高雄區處總動員防颱備戰
輕颱鳳凰來勢洶洶，中央氣象局持續預警颱風移動過程中強度將持續增強，為因應颱風可能帶來的影響和災害，台電高雄區處已全力戒備，除加強樹木修剪外，另針對轄區內各變電所進行巡視，也特別針對較低漥地區的變電所做好擋水措施、備妥沙包，並完成抽水機測試。品觀點 ・ 6 小時前
多喝水身體好？醫提醒「不要亂喝水」：8個黃金時間喝最好
大家都知道要多喝水、補充身體的水分，對於新陳代謝是很有幫助的。但是喝水也是有訣竅的，有醫生就提醒，不要沒有計畫的胡亂喝水，要掌握住8個喝水的黃金時間，才會對身體最好。鏡報 ・ 1 天前
非洲豬瘟肉製品8成來自中國 陳駿季：機場「手檢區」是防疫關鍵
農業部長陳駿季今天（8日）隨行政院長卓榮泰，到桃園國際機場視察邊境檢疫作業。陳駿季說，今年截至10月，全台各機場共攔獲或旅客主動丟棄疑似肉製品逾2.2萬件，其中約10％檢出非洲豬瘟陽性病毒，8成來自中國。邊境防堵是防疫第一線，而設置「手檢區」能有效提醒旅客主動丟棄違規肉品，是防堵疫情入侵的重要關鍵。自由時報 ・ 7 小時前
11/8【重溫經典】12強奪冠感動眾人｜《冠軍之路》紀錄片2026年元旦上映｜親訪戶鄉翔征｜凱基證券運動Studio
鄭麗文挨轟追思「共諜」！ 悼白恐卻聽中國紅色歌曲「安息歌」
鄭麗文挨轟追思「共諜」！ 悼白恐卻聽中國紅色歌曲「安息歌」EBC東森新聞 ・ 8 小時前
亞職交流賽》197公分「巨投」蕭齊慘遭張趙紘狙擊 「他是很厲害的打者」
亞洲職棒交流賽今天進行「樂天內戰」，樂天金鷲台灣投手蕭齊於5局下登板中繼，投1局被敲2安失1分，最快球速150公里，被許賀捷、張趙紘先後擊出二壘安打，讓桃猿以1：1扳平比數。197公分高的巨投蕭齊說，這場投球跟鳳凰聯盟投的兩場比賽差不多，今天比較好的是沒投保送，投手教練說有勇敢和打者對決，這樣就夠了自由時報 ・ 8 小時前
全球最大蜘蛛網曝光 逾11萬隻蜘蛛共同編織
根據最新發表於《地下生物學》期刊的研究報告，科學家在歐洲發現疑似為全球最大的蜘蛛網，該蜘蛛網由超過11萬隻蜘蛛共同築成，牠們在一處洞穴內繁衍棲息，並編織出這面龐大的蜘蛛網牆，面積超過100平方公尺，宛台視新聞網 ・ 7 小時前
明年健保總額破兆 總統呼籲替醫療人員加薪 解決「五大皆空」困境
賴清德總統今(8)日出席「醫師節慶祝大會」，表示明(2026)年度編列的健保總額將首度破兆，除了持續醫療器材更新與人員訓練外，政府將推動健保改革，增加醫療點數計算，也期盼私立院所能替員工加薪，讓醫界留得住人才，解決國內「內外婦兒急」五大皆空的困境。 中華民國醫師公會全國聯合會8日舉辦第78屆「醫師節慶祝大會」，賴清德總統親自出席並頒發終身醫療奉獻獎、台灣醫療典範獎等獎項。總統致詞時除代表國人祝賀醫師節快樂外，也感謝醫界365天全年無休，在一線守護國人的健康。 總統表示，醫師出身的自己雖然已離開第一線，但一直沒有離開醫療服務的領域，不論是擔任國代、立委、市長甚至是總統，只是角色有所不同。也希望政府能與醫界、社會共同合作，不僅讓民眾壽命延長，也能活得健康。 總統指出，醫療經費不能被擠壓，這將影響醫療品質，甚至損害民眾健康福祉。過去幾年來健保總額的成長率多約為3點多，但從2024年開始，政府以高推估5.5%的成長率編列健保總額，而明年會再加上199億元的公務預算，加總後健保總額將首度超過新台幣1兆元。 總統強調，政府持續改善醫療服務品質，當預算充裕時，除了該買的設備要買，該有的人才要訓練外，中央廣播電台 ・ 12 小時前
「不倒騎士」公益單車環島隊抵達臺南 攜手推動篩檢守護健康
臺南市衛生局8日熱烈歡迎「不倒騎士 騎出生命」公益單車環島隊伍抵達臺南，活動由台灣抗癌協會主辦，號召全台癌友與公益騎士共同踏上環島之旅。活動自11月2日至11日舉行，由50位癌友與志工騎士挑戰全程1,100公里，用行動傳遞「勇敢抗癌、不倒精神」，展現生命的韌性與希望。今年衛生局特別與不倒騎士共騎竹溪水岸園區，象徵「健康同行、永不放棄」的精神，並預祝車隊環島旅程順利完成。透過這項活動，衛生局鼓勵癌友走出戶外，以運動強健體魄、重拾自信，也邀請社會大眾一同響應，攜手支持抗癌之路，讓健康與希望在城市間持續前行。衛生局陳淑娟主任秘書親臨現場表示定期健康檢查和規律運動是預防癌症的關鍵，台灣抗癌協會暨馬偕紀念醫院陳兆弘主任表示，癌友在治療後的復原階段至關重要，適度運動不僅能提升體能，更能改善心理狀態，帶來快樂與希望。協會副理事長何默真也表示，舉辦環台騎行的初衷，是希望癌友勇敢走出家門、擁抱人群，用運動延續生命、活出希望。衛生局呼籲，定期篩檢是守護健康的重要基石。目前政府提供大腸癌、乳癌、子宮頸癌、HPV檢測、口腔癌及肺癌等免費篩檢服務，明年（115年）將新增胃癌篩檢。早期發現與治療可顯著降低死亡風險台灣好新聞 ・ 13 小時前
《新‧北投‧驛》新展 探索百年車站記憶
記者黃朝琴／臺北報導 新北投車站《新‧北投‧驛》新展昨日登場，秋日暖陽中，這座百年木造老站規劃「尋味、玩味、韻味」3個展區迎接遊客，邀民眾登上藍皮車廂，與圓頭青年日報 ・ 4 小時前
中華奧會選任委員改選 郭婞淳、周天成任運動員委員會委員
中華奧會在今天進行第14屆選任委員選舉，其中運動員委員會推薦之選任委員為「舉重女神」郭婞淳以及「羽球一哥」周天成，另外也選出35位的一般選任委員，包括唐嘉鴻、黃渼茜等現任運動員。 一般選任委員當...聯合新聞網（運動） ・ 8 小時前
守護豬豬的無名英雄！獸醫所黃有良「主動建議加驗」 成功揪出首例非洲豬瘟
據《自由時報》獨家報導，10月20日養豬場豬隻大量死亡，化製場監控系統跳出豬隻死亡異常警示，台中市動保處人員因此前往現場派員採檢，農業部獸醫所則於10月21日上午11時44分收到台中市動保處前日以宅配寄出的檢體，立刻送入實驗室檢驗。雖然台中市動保處在送檢時，僅勾選檢...CTWANT ・ 6 小時前