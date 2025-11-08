全台客運駕駛短缺 公路局與業者攜手擴大徵才

桃園亞洲職棒交流賽第2天上演「樂天內戰」，效力日職東北樂天金鷲的台灣投手蕭齊在5局登板中繼，繳出1局失1分的內容，丟掉球隊的領先優勢，退場後他接受媒體訪問，自評不知道該給自己幾分，「但是知道做得好跟做不好的部分，今天比較好的是沒有保送，教練也說有勇敢跟打者對決就夠了。」蕭齊5局下接替投球，面對到第一位打者是中職樂天桃猿的游承勳，讓他擊出游擊滾地球出局，接著卻被許賀捷敲出右外野邊線的二壘安打，雖然後面用界外飛球解決了高中同窗何品室融，但2出局後仍難逃張趙紘敲出中外野平飛球，形成帶有1分打點的追平二壘安打。「把今天當成一軍比賽，所以跟教練說，要先拿出能丟進好球帶的球種去對決。」蕭齊點出自己課題一直是直球系的控球，二縫線和四縫線都還在想辦法勇敢丟進好球帶，所以此役並沒有使用太多速球，「不知道今天球速算好或不好，但跟平常差不多。」根據官方紀錄，他今天最快球速是150公里。樂天桃猿陣中有許多蕭齊認識的故友，今天難得重逢卻在場上分庭抗禮，他表示許久未見，大家都進步很多，雖然自己挨打失分，但也成了繼續努力的動力，下次會再拚回來。蕭齊過去就讀穀保家商時，張趙紘就是宿敵平鎮高中的同屆敵手，而且去年也曾同

