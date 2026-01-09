全台寒流急凍！3天「百人無呼吸心跳」昨單日40人創新高

記者簡浩正／綜合報導

寒流來襲，據統計近3天內共100人無呼吸心跳。消防署提醒，氣溫下降時，民眾應保持頭部、頸部、手部及腳部溫暖。（示意圖／記者鄭孟晃攝影）

全台近日溫度驟降，多縣市低溫跌破10度以下，北部部分地區更僅7度左右氣溫。對此，根據消防署統計，昨日全台內科OHCA（到院前心肺功能停止）人數增至40人，創下1月新高，且近3天內共100人無呼吸心跳。消防署提醒，氣溫下降時，民眾應保持頭部、頸部、手部及腳部溫暖，年長者及心血管疾病患者起床時應放慢動作、並添加保暖衣物。

天氣風險分析師吳聖宇表示，今天白天隨著大陸地面高壓逐漸東移出海並且減弱消失，整體冷空氣強度有較為趨緩的空檔，但僅北台灣有機會看到陽光。溫度方面，白天在北部、東北部高溫有機會來到16至18度；中部及花東地區高溫只有18至20度左右；南部則是20至22度。也要注意早晚溫差，北部及東北部空曠地區還是有機會降到7至9度。

根據台北市衛生局統計資料顯示，心血管疾病死亡人數集中於12月至2月，其中又以急性心肌梗塞、心因性休克等心臟重症最為致命。三總心臟內科主任蔡宗能指出，低溫會導致血管收縮、血液濃稠度上升，進而增加心血管疾病發生風險。研究顯示，氣溫每下降1°C，心血管疾病發生率增加1.2%，死亡率上升 1.6%。另有研究指出，若未及時啟動機械循環支持或介入治療，延誤時間越長，院內死亡率越高。

此外，根據消防署統計，1月6日至1月8日，全台內科OHCA（到院前心肺功能停止）人數分別為26人、34人及40人，其中昨日40人創下1月單日新高，是否皆與低溫有關尚待釐清。專家提醒，民眾近日務必注意保暖及日夜溫差，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；留意早晚低溫導致之呼吸道及心血管疾病，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施。

