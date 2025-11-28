全台少見 研究生進駐國小校園 扛心輔重任

小孩子不敢或不想告訴父母的事，該如何獲得情緒紓解及心靈傾聽？淡江大學教育心理與諮商研究所攜手純德小學，盼透過大哥哥、大姊姊們的支持，讓孩子的需求被看見、聽見，藉此建立校園心理健康支持模式。

淡江高中附設純德小學校長周國生不諱言，近年來學生在情緒管理、同儕互動、家庭壓力等方面的需求快速升高，但校園輔導人力有限，許多孩子的困擾常被延遲處理，這次合作就是為了解決其迫切需求。

研究所和小學合作，最大特色就是研究生定期進駐，提供一對一情緒支持、小團體心理活動，以及社交技巧訓練、教師和家長諮詢等服務，引導孩子們認識自己的情緒，並勇於表達。

淡江大學教育心理與諮商研究所所長張貴傑表示，盼透過進駐教育第一線，以晤談和分享的方式，讓孩子學會自我察覺、自我接納、自我調節，建立穩固心理素質。

除了學生，教師的心理健康也相當重要，他們長期面臨班級經營、人際溝通、情緒負荷等挑戰，外籍老師甚至有文化差異的調適門檻，這次合作同樣納入教師，打造更穩定、友善的校園環境。

