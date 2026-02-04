全台居住空間大縮水！兩房成交易主流 北市「這房型」當道

在房價居高不下與信用管制的雙重壓力，全台交易主力已由三房轉向兩房物件。李政龍攝



全台進入「小宅時代」！根據房仲業者彙整2025年實價登錄資料，在房價居高不下與信用管制的雙重壓力，全台交易主力已由三房轉向兩房物件，數據顯示南北購屋偏好出現極端差異，新北與桃園維持25至28坪的「大兩房」規模，台中、台南與高雄則因新案單價飆漲、薪資漲幅受限，導致坪數縮減至21至24坪的「小兩房」；台北市更出現最極端現象，由14坪以下的套房奪下銷量冠軍。

根據統計，全台2025年最熱門的房型，以25至28坪2房、21至24坪兩房為市場主力，其次才為33到36坪三房；其中，六大都會區購屋人喜好仍以小宅為主，但各有所好，如新北、桃園與全台趨勢一致，以稍大的25到28坪大兩房為首選；然而，台中、台南、高雄等中南部三都，反而是坪數更小的21至24坪兩房最受青睞。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶表示，過去印象大多是中南部購屋人較偏好大坪數物件，隨著近年來科技園區南移，加諸開發商群聚中南部各大重劃區，令台中、台南及高雄新案單價扶搖直上，尤其是民眾最夯的兩房產品，成交單價更屢創新高，而在房價持續高漲，但中南部縣市薪資漲勢較顯停滯之下，在地購屋人僅能被迫犧牲坪數，使得小兩房物件成為中南部剛需首選。

全台2025年最熱門交易房型，以21至28坪的二房物件為最大宗。住商機構提供

值得注意的是，觀察數據，台北市最夯產品，有別於其餘五都與全台，由小於14坪一房產品奪下冠軍寶座。賴志昶分析，俗語說「台北居，大不易」，近年來北市成交單價基本已破百萬元，僅少數公寓或蛋白區中古物件，才能有較親民價位，而在年輕、首購族為主力買盤的市場趨勢之下，預算相對有限族群，僅能轉向入手門檻較低的14坪以下物件，形成首都圈居民，越買越小的極端現象。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，雖說小宅與兩房產品當道，惟在央行信用管制與銀行滿水位仍未解之下，消費者在挑選小坪數產品，需特別留意貸款限制，尤其北市熱銷的14坪以下物件，被部分銀行視為套房產品，核貸成數可能受限，甚至不予給貸，購屋人宜準備充足自備款再進場。

此外，中南部市場盛行的小兩房產品，若扣除公設後室內空間恐怕相當狹隘，除犧牲居住品質，也將影響未來轉手性，購屋人除考量總價，更應審視室內坪數與效能，才能在總價與居住空間中取得平衡。

